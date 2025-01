Vlahovic subito via: è già nella Capitale

L’addio di Dusan Vlahovic è dietro l’angolo, passi avanti verso il divorzio dalla Juventus: ora può davvero lasciare i bianconeri

Il nodo principale in casa Juventus per quel che concerne le potenziali uscite riguarda sicuramente il destino di Dusan Vlahovic. Già la scorsa estate il club bianconero aveva valutato la cessione del bomber classe 2000, salvo poi tenerselo stretto, provando a valorizzarlo maggiormente con Thiago Motta di quanto fatto con Allegri.

La situazione, però, è paradossalmente peggiorata. Nonostante una concorrenza praticamente assente, Vlahovic ha finito per deludere le aspettative nonostante i 12 gol siglati con la Juve fino a questo momento. Ecco perché, già da inizio 2025, le voci su un suo possibile addio nel mese di gennaio si sono fatte a dir poco insistenti. La Juventus si è guardata intorno alla ricerca di un rinforzo di peso in attacco.

L’operazione Kolo Muani col PSG, in tal senso, può essere vista come qualcosa di più concreto di un semplice indizio. Ecco quindi che nelle scorse ore sono arrivati degli aggiornamenti che hanno lasciato di stucco i tifosi bianconeri. Vlahovic nella Capitale, stavolta ci siamo davvero. E il divorzio tra la Juventus e il 24enne di Belgrado non è mai stato tanto vicino.

Bye bye Vlahovic: ipotesi clamorosa

Cristiano Giuntoli sta lavorando senza sosta per garantire a Thiago Motta una rosa di spessore, in grado di competere ad alti livelli tanto in Serie A quanto in Champions League. Il capitolo legato alla firma di un nuovo difensore stavolta può essere legato a doppia mandata all’addio di Vlahovic.

Secondo quanto riferito dal ‘The Times’, rappresentanti del club torinese sarebbero volati a Londra per parlare col Chelsea di Renato Veiga, talentuoso terzino – e all’occorrenza centrale – portoghese di appena 21 anni. Arrivato la scorsa estate al Chelsea per appena 14 milioni, è un obiettivo sensibile per la Juventus. I dirigenti londinesi sembrerebbero voler portare, però, alla corte di Maresca Dusan Vlahovic. L’attaccante, come ribadito, non è mai stato tanto vicino a salutare la Juve. Il club sta puntando ad abbassare il monte ingaggi e lo stipendio da 12 milioni di euro del serbo appare, oggi più che mai, eccessivo.

D’altro canto i contatti con l’entourage di Vlahovic per rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 sono ormai freddi, quasi inesistenti: appare dunque sempre più probabile una cessione il prima possibile. Il tempo stringe e non è detto che la separazione possa avvenire entro il prossimo 3 febbraio, termine ultimo per la sessione invernale di calciomercato. Con un Vlahovic in più per il Chelsea e la Juventus pronta finalmente a voltare pagina in attacco.