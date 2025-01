Zirkzee gratis in Serie A: Thiago Motta KO

Zirkzee è nel mirino della Juventus da molto tempo e sarebbe il rinforzo preferito da Thiago Motta, ma ora sembra esserci qualcuno più avanti per il suo acquisto

I bianconeri hanno virato su Kolo Muani come alternativa a Vlahovic, lasciando la corsia libera per l’inserimento di un’altra big del calcio italiano. L’ex bomber del Bologna può sbarcare in Italia già in questa finestra di gennaio. Un duro colpo per l’ex tecnico rossoblu.

La scorsa estate la Juventus era stata vicinissima al tesseramento di Zirkzee, visto che Thiago Motta avrebbe voluto un giocatore chiave del suo Bologna per iniziare l’avventura a Torino. La trattativa non si è concretizzata per l’inserimento del Manchester United, che sul piatto ha messo oltre 40 milioni per il cartellino, più una cospicua dose di bonus. Chi si era iscritto alla corsa per l’olandese era anche il Milan, che per un periodo sembrava in vantaggio. Il ragazzo sarebbe stato felice di sbarcare a San Siro, ma i soldi della Premier League hanno fatto la differenza, sia per il cartellino che per l’ingaggio.

In questa finestra di gennaio, prima di concentrarsi su Kolo Muani, Giuntoli è tornato alla carica per Zirkzee, provando a strappare un prestito gratuito. L’ex rossoblu non si è ambientato in Inghilterra e sia con ten Hag che con Amorim il campo l’ha sempre visto poco. Poca continuità, numeri scarsi dal punto di vista realizzativo e il sorriso che non è mai spuntato sul suo volto. La Serie A gli manca e potrebbe tornare ad essere la sua casa.

Il Milan si inserisce per la corsa a Zirkzee: può arrivare in prestito subito

Secondo quanto riportato da ESPN, Zirkzee potrebbe tornare in Serie A, ma non in casa Juventus, bensì Milan. I rossoneri hanno provato a chiedere allo United Rashford, ma hanno dovuto fare i conti con un duplice problema. Il primo è l’alto ingaggio dell’attaccante inglese (300.000 sterline a settimana) e il secondo è lo slot da extracomunitario. A Sergio Conceiçao potrebbe servire più Walker per occupare quello slot e per questo in attacco cambierà obiettivo.

Zirkzee o Hojlund sono due alternative più economiche ma soprattutto comunitarie, una coppia di attaccanti che possono fare al caso di Conceiçao e che risolverebbero i problemi di molte squadre della Serie A. Per la Juventus un duro colpo da accettare, il secondo proveniente da Milano, visto che anche Tomori, obiettivo per la difesa bianconera, è stato tolto dal mercato proprio negli ultimi giorni.