45 milioni per Douglas Luiz: lascia subito la Juve

Il Chelsea, secondo quanto scrive “teamtalk.com”, sta valutando la possibilità di presentare un’offerta per Douglas Ruiz già in questi ultimi giorni della finestra invernale di calciomercato mentre il Manchester City e l’Arsenal rimangono alla finestra.

Dunque, i blues potrebbero dare l’assalto all’ex dell’Aston Villa che da parte sua ha dato il suo benestare al trasferimento al Chelsea. Del resto, il fidanzato di Alisha Lehmann non rientra più nei piani di Thiago Motta nonostante la ‘Vecchia Signora’ abbia dovuto sborsare 42 milioni per metterlo sotto contratto.

Ragion per la quale gli agenti del brasiliano, come riferisce sempre “teamtalk.com”, stanno lavorando alacremente per trovare una soluzione che accontenti tutti. Il 26enne, che si è messo in mostra con la maglia dell’Aston Villa mettendo a referto 9 gol in 35 apparizioni la scorsa stagione, vuole continuare a esibirsi sul palcoscenico più prestigioso, quello della Champions League, quindi i suoi agenti lo hanno offerto ai club della Premier League ed europei che lottano per conquistare un posto nella prossima edizione della ‘Coppa dalle grandi orecchie”.

Dall’altro lato, la Juventus vuole rientrare dell’investimento per Douglas Luiz e, pertanto, è disposta a sacrificarlo per una cifra vicina ai 45 milioni di sterline. Vedremo se in questi ultimi giorni di calciomercato tutte le tessere si incastreranno e ci sarà la fumata bianca. Occhio, però, al possibile inserimento dell’Arsenal che ha cercato di ingaggiare il 26enne brasiliano prima che firmasse per la Juventus, con i gunners che potrebbero tentare il colpo di mano vista l’incertezza che regna sul futuro di Thomas Partey.