Addio Milan: arriva al posto di Zirkzee

Un intreccio di mercato che riguarda anche Joshua Zirkzee rischia di far saltare un colpo in casa Milan con i rossoneri che dovranno guardare altrove.

La vittoria in Champions League contro il Girona ha rilanciato il Milan nella competizione continentale con i rossoneri che ora vedono la concreta possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale della competizione.

Sono però giorni caldi anche per quello che riguarda il mercato del Milan. Fatta per Kyle Walker, pronto a vestire rossonero in prestito con diritto di riscatto, il club è alla ricerca di un nuovo attaccante con il nome di Santiago Gimenez che si fa sempre più insistente. Piace molto anche Joao Felix, richiesto da Sergio Conceicao, che potrebbe andare ad occupare il ruolo di attaccante esterno sulla destra dove non convince a pieno Samuel Chukwueze. Si pensa poi ad un nuovo centrocampista considerato il fatto che in mediana la coperta appare troppo corta.

Milan, brutte notizie dal mercato: rischia di saltare un colpo

Stando a quanto affermato da Thesportzine.com, il Manchester United avrebbe messo nel mirino Joao Felix, attaccante portoghese in uscita dal Chelsea, che, come detto piace e non poco al Milan.

La punta esterna è pronta a salutare la squadra londinese ma potrebbe restare in Inghilterra per provare a rilanciare la sua carriera. Salutato Anthony, passato in prestito al Betis, il Manchester United è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo e Ruben Amorim avrebbe messo il nome di Joao Felix in cima alle richieste per questa sessione di calciomercato. La concorrenza del Manchester United potrebbe sbaragliare la corsa del Milan al calciatore classe 1999 con i Red Devils più vicini ad accontentare le richieste del Chelsea.

Il Milan vorrebbe prendere il giocatore in prestito fino al termine della stagione chiedendo un diritto di riscatto intorno ai 30 milioni di euro. Una somma che il Chelsea ritiene troppo bassa con i londinesi che vorrebbero almeno 40 milioni per l’ex Atletico Madrid legato da un contratto fino al giugno del 2030.

L’eventuale arrivo di Joao Felix al Manchester United potrebbe dare l’ok alla cessione di Joshua Zirkzee che sta facendo tremendamente fatica ad imporsi in Premier League. Proprio il nome dell’olandese potrebbe tornare d’attualità sia per la Juventus che per il Milan nel caso in cui non dovesse giungere l’accordo con Santiago Gimenez, da tempo nel mirino dei rossoneri e protagonista di una doppietta al Bayern Monaco.