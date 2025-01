Juve e Napoli sotto choc: ha scelto la Capitale

Tra le due litiganti, Napoli e Juventus, la terza gode. E’ questo lo scenario che si prospetta, con il giocatore pronto a firmare con la nuova squadra della Capitale, nel corso di questa sessione invernale di calciomercato.

Come spesso accade, il mercato è ricco di trame con tanti faccendieri che lavorano dietro le quinte e muovono i fili del calciomercato, italiano e non solo.

Questa volta, Juventus e Napoli, rischiano di essere beffate in modo clamoroso con il giocatore che è pronto a firmare con un altro club. Ecco nuovi aggiornamenti sul destino del calciatore, che era sul punto di approdare in una delle due squadre di Serie A.

Ultime settimane di mercato con i club che entrano in azione per chiudere i prossimi acquisti di questa sessione invernale. I tifosi sono in attesa di conoscere i prossimi colpi di alcune società, che sono a lavoro per migliorare la rosa.

Calciomercato: Juventus e Napoli beffate

Arrivano aggiornamenti sul futuro di Garnacho: ecco le ultimissime sulla prossima destinazione dell’argentina, che è in uscita dal Manchester United. Una vera e propria telenovela riguardo il giocatore che è stato accostato a club italiani e non solo. Le qualità del ragazzo sono fuori discussione anche se le cifre in ballo sono davvero elevate.

Secondo le ultime notizie di mercato, riportate da Sky Sport, il Manchester United è pronto a vendere Garnacho a cifre nettamente superiori rispetto all’offerta del Napoli che non si è mai avvicinata alla richiesta dei Red Devils.

La Juventus era sullo sfondo, con Giuntoli che aveva avuto dei contatti con alcuni intermediari per un possibile arrivo dell’argentino in bianconero per la prossima stagione. Per gennaio, la Vecchia Signora non è mai stata in gioco, visto che il club aveva altre priorità da prendere sul mercato. Adesso, però, Garnacho è pronto a firmare con il club della Capitale: un acquisto che rischia di beffare bianconeri e azzurri.

Il calciatore, accostato anche alla Juventus per l’estate, è tra le opzioni di mercato del Chelsea che sta lavorando per chiudere l’accordo con i Red Devils e portare a Londra Garnacho. L’esterno offensivo, primo nome di Conte per il post Kvaratskhelia, può proseguire la sua esperienza in Inghilterra e trasferirsi nella Capitale, con Enzo Maresca pronto ad accoglierlo nella squadra dei Blues. L’ala del Manchester United non è l’unico obiettivo, con il Chelsea che, per questa sessione di calciomercato, sta monitorando anche la situazione di Jamie Gittens del Borussia Dortmund.