L’Inter sbaraglia la concorrenza: il colpo arriva dal City

L’Inter vicina a piazzare un grande colpo di mercato: arriva il top player dal Manchester City, sbaragliata la concorrenza

Momento positivo per l’Inter che, dopo il successo in campionato contro l’Empoli che gli ha consentito di restare in scia del Napoli con una partita in meno, ha conquistato una vittoria pesantissima nella penultima giornata di Champions League contro lo Sparta Praga.

I nerazzurri si sono imposti in Repubblica Ceca per 1-0 ed hanno ora toccato quota 16 punti, cosa che li avvicinati moltissimo alla qualificazione per gli ottavi di finale della competizione. Per staccare il pass, alla squadra di Simone Inzaghi basterà ora strappare almeno un pareggio la prossima settimana contro il Monaco a San Siro, impresa per niente impossibile, ma di certo il tecnico nerazzurro punterà alla vittoria senza fare troppi calcoli e chiudere il più in alto possibile in classifica.

Anche contro lo Sparta Praga, pur non giocando al cento per cento, l’Inter ha dato una dimostrazione della sua forza, soffrendo pochissimo e concedendo qualcosa solo nelle fase iniziali del secondo tempo. Le ultime partite hanno mostrato, semmai ci fosse stato bisogno, come Inzaghi possa puntare su una rosa di qualità ed è per questo motivo che i nerazzurri in entrata non stanno facendo movimenti, mentre diverso è il discorso per le uscite dove qualcuno potrebbe salutare prima della fine di gennaio.

Tuttavia, l’Inter è pronta a cogliere qualsiasi opportunità che possa presentarsi negli ultimi giorni di mercato e, stando a quanto riferito da Fichajes.net, i nerazzurri sarebbero a sorpresa sulle tracce di Jack Grealish del Manchester City.

Inter, piace Grealish del Manchester City: l’inglese non è incedibile

Al termine della sessione invernale manca poco ed in casa Inter potrebbero esserci alcune cessioni dell’ultimo minuto come quelle di Arnautovic o di Correa. Inzaghi, però, non vuole restare senza alternative in panchina e per questo, stando a quanto riportato dal sito spagnolo Fichajes.net, avrebbe messo nel proprio mirino a Jack Grealish

Sebbene durante la sua avventura al Manchester City abbia avuto un rendimento abbastanza irregolare, Grealish resta un giocatore di altissimo profilo ed acquistarlo per l’Inter sarebbe davvero un grande colpo di mercato. Oltre ai nerazzurri, sull’ex Aston Villa ci sono anche il Tottenham ed il Borussia Dortmund che è alla ricerca del sostituto di Malen, trasferitosi proprio ai Villans.

In entrata l’Inter non si è ancora mossa e Grealish potrebbe rappresentare un colpo di mercato dell’ultimo minuto davvero niente male. Per il Manchester City, l’inglese non è incedibile e ci sono margini per impostare una trattativa, anche se servirà comunque un’offerta importante per convincere i Citizens considerato che lo hanno prelevato per più di cento milioni di euro. I nerazzurri, però, potrebbero fare un tentativo e, avendo una discreta disponibilità economica, hanno la possibilità di sbaragliare la concorrenza.