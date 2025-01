Tradimento choc e addio Inter: il derby s’infiamma

L’Inter deve dire addio a un elemento di grandissimo spessore: si concretizza un tradimento impensabile fino a qualche giorno fa.

L’Inter è riuscita a battere anche lo Sparta Praga ed è ormai a un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions League senza passare per il playoff. Un risultato davvero molto importante per i nerazzurri, protagonisti di un’ottima League Phase con cinque vittorie, un pareggio in casa del Manchester City e il solo passo falso di Leverkusen.

La truppa di Simone Inzaghi può guardare con grande fiducia a una seconda parte di stagione in cui può davvero puntare a tutti gli obiettivi. I tifosi sono convinti che per sognare in grande ci sarebbe bisogno almeno di un altro ritocco in questo mercato di gennaio: Marotta ha invece più volte ribadito che non ci saranno movimenti in entrata, anche se ovviamente il presidente dell’Inter è sempre molto attento sul mercato e pronto a cogliere le occasioni che si presentano.

Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia che non può fare piacere ai fan della Beneamata. Uno degli obiettivi dei nerazzurri sembra infatti destinato a non sbarcare alla Pinetina: gli ultimi rumors parlano di un tradimento che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il giocatore in questione è Jack Grealish, 29 anni, alla sua quarta stagione al Manchester City. L’inglese, che può essere impiegato sia come ala sinistra che come trequartista (ma anche come mezz’ala), è una risorsa preziosa per Pep Guardiola.

Tradimento choc: addio Inter, ha già una nuova squadra

In questa stagione, però, è stato finora impiegato con il contagocce: 15 presenze in Premier League ma solo sei di queste da titolare. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, il futuro di Grealish al Man City è “sempre più incerto“, tanto che il club starebbe ragionando su una sua possibile cessione già in questo mercato di gennaio.

In prima fila pare ci sia il Manchester United, che starebbe seriamente pensando di strappare il talentuoso giocatore ai rivali di sempre. I Red Devils stanno vivendo l’ennesima stagione da incubo. In Premier League il Manchester United è al tredicesimo posto, distantissimo dalla zona Europa, mentre in Europa League sta cercando di rientrare tra le prime otto per evitare il playoff. Nemmeno l’arrivo di Amorim sulla panchina dello storico club ha portato grandi miglioramenti: servono rinforzi importanti e uno dei primi nomi della lista è proprio quello di Grealish.

Una trattativa che potrebbe concretizzarsi se lo United riuscisse a cedere almeno uno tra Garnacho e Rashford in questa sessione di mercato. L’idea è quella di ottenere Grealish in prestito per sei mesi. Se il City dovesse accettare questa formula si tratterebbe di una vera beffa per l’Inter, che nei giorni scorsi era stata accostata più volte al 29enne.