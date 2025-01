Bastoni dice addio all’Inter: destinazione già scelta

Il futuro del centrale nerazzurro potrebbe essere lontano dall’Inter: spunta la clamorosa rivelazione, ecco la prossima squadra di Bastoni

Il campo offrirà all’Inter di Simone Inzaghi impegni che metteranno alla prova i campioni d’Italia in carica. Lecce, Monaco e Milan: ma anche Fiorentina, Juventus. Da qui a metà febbraio si saprà effettivamente se la squadra nerazzurra potrà puntare a vincere tutto, mantenendo alte le ambizioni.

Dal campo al calciomercato il passo è breve ed è chiaro che la sessione invernale non abbia ancora portato i colpi sperati dai tifosi. Sembra quindi tutto poter venire rimandato alla prossima stagione, con l’estate che attende i nerazzurri che rischia di essere rovente. Almeno un nuovo attaccante sbarcherà ad Appiano Gentile, visto che Correa e Arnautovic lasceranno a scadenza il prossimo 30 giugno la ‘Beneamata’. D’altro canto anche la difesa subirà non poche modifiche. Nonostante il rinnovo fino al 2026 non è esclusa la partenza di Acerbi, nell’ottica di una vera e propria rivoluzione. Occhio a de Vrij che, ad oggi, non ha ancora firmato il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione.

L’addio più doloroso e certamente quello meno preventivabile riguarda Alessandro Bastoni. L’ex Atalanta è ormai da anni un pilastro fondamentale della difesa interista, imprescindibile per Inzaghi che lo ha praticamente sempre messo in campo quando disponibile. Adesso, però, le ultime indiscrezioni parlerebbero di un top club deciso a bussare alla porta di Marotta per prendersi il 25enne di Casalmaggiore con una grande offerta che arriverà nei prossimi mesi.

Bye bye Bastoni: ‘annunciata’ la prossima squadra

A parlarne è il portale ‘Fichajes.net’ che sostiene come Bastoni, effettivamente, possa cambiare aria e salutare presto l’Inter. Già in passato il Manchester City di Guardiola aveva sondato il terreno ma l’Inter ha sempre detto no. Stesso discorso per il Tottenham che pure ha pensato a Bastoni.

Stavolta però si parla di Liga, perché Carlo Ancelotti ha puntato Bastoni già da un pò e lo vorrebbe alle sue dipendenze. D’altronde le ‘Merengues’ quest’anno hanno incassato diversi infortuni, su tutti quello gravissimo di Militao, ed è per questo che Florentino Perez un grande investimento al centro della difesa lo farà. Che sia proprio Bastoni? Se il Real Madrid dovesse farsi avanti con una proposta interessante, l’Inter difficilmente riuscirebbe a dire di no.

Al momento la valutazione fatta dalla dirigenza di Viale della Liberazione non sarebbe inferiore ai 70 milioni di euro: una cifra enorme che faciliterebbe Marotta nell’inserimento di innesti in praticamente ogni zona del campo. La realtà dei fatti parla di un interesse concreto del Real: staremo a vedere se, alla fine, si concretizzerà.