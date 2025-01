Bomba Fabregas in Serie A: firma per la big

Cesc Fabregas è tra i più interessanti allenatori della Serie A tant’è vero che sulle sue tracce c’è un top team del massimo campionato italiano

Da giocatore Cesc Fabregas era il classico ‘allenatore in campo’. Dall’alto della sua classe dirigeva i compagni come Arturo Toscanini un’orchestra facendo le fortune delle squadre di cui ha vestito i colori, tra le altre, l’Arsenal, il Chelsea e il Barcellona nella cui florida cantera è calcisticamente cresciuto.

Di conseguenza, una volta appesi gli scarpini al chiodo, l’approdo in panchina per l’ex centrocampista catalano è stato, per così dire, naturale. E, infatti, Il 1º luglio 2023, contestualmente all’annuncio del suo ritiro dal calcio giocato, il Como ha reso noto il suo ingaggio come tecnico della squadra Primavera.

L’esperienza sulla panchina della squadra Primavera lagunare ha avuto vita breve visto che il 13 novembre del 2023 è stato promosso ad interim alla guida della prima squadra con la quale ha conquistato, dopo 20 anni, la promozione in Serie A dove si sta segnalando come uno dei tecnici più interessanti.

Insomma, Cesc Fabregas sta bruciando le tappe, con la sua carriera d’allenatore che è sul punto di decollare dal momento che è finito nei radar di un top team della Serie A.

Cesc Fabregas nel mirino della Roma

Claudio Ranieri ha accettato di interrompere il suo pensionamento di lusso solo per amore verso i colori della Roma. Ha, quindi, prese le redini di una squadra alla deriva dopo il doppio cambio in panchina (da De Rossi a Juric) e sta cercando tra alti e bassi di traghettarla a fine stagione.

Va da sé che l’ex allenatore, tra le altre, di Cagliari e Leicester, con il quale ha vinto una storica Premier League, nella prossima stagione non sarà sulla panchina giallorossa, con il club capitolino che ha già iniziato il casting per il suo erede.

Ebbene, tra i papabili a raccogliere il testimone dalle mani di Claudio Ranieri figura anche Cesc Fabregas che in Serie A sta confermando quanto di buono fatto vedere in cadetteria. D’altronde, ambizioso e preparato, il tecnico del Como sembra essere il profilo giusto per riportare in alto un club che da tempo non lotta per il vertice della Serie A.

Non solo. Fabregas, a dispetto della sua giovane età (il 4 maggio prossimo spegnerà 38 candeline) e della poca esperienza in panchina, in virtù del suo passato da calciatore (ha giocato in Inghilterra, Spagna, Francia e Italia) ha una perfetta conoscenza del calcio europeo. Un dettaglio che potrebbe fare la differenza quando a fine stagione la proprietà statunitense della Roma dovrà decidere a chi affidare il timone della nave giallorossa. Staremo a vedere e, come sempre, vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi.