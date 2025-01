Elkann vende la Juventus, ecco il nuovo proprietario: nome clamoroso

Il futuro della Juventus potrebbe essere con una nuova proprietà: scelta pazzesca, adesso John Elkann può davvero vendere il club bianconero

La vittoria sul Milan ha riaperto ogni discorso sulla possibile qualificazione alla prossima Champions League. Per la Juventus sarà fondamentale, anche in ottica calciomercato, rientrare tra le prime quattro e giocare la massima competizione europea anche nella prossima stagione.

Intanto ad una manciata di giorni dalla chiusura del mercato invernale – fissata per il prossimo 3 febbraio – tornano a farsi calde le voci sulle potenziali cessioni. Dusan Vlahovic, accostato nelle ultime settimane ad un possibile approdo in Premier League (Chelsea e non solo) rischia di finire concretamente fuori dai piani bianconeri, a maggior ragione se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

La Juve si è già cautelata con Kolo Muani ma nel frattempo si è fatta strada un’altra pesante ipotesi di mercato. Niente campo, si parla di una questione decisamente più delicata. Tante volte si è chiacchierato di un possibile addio della famiglia Elkann, con John – presidente di Exor, proprietaria della Juve – che potrebbe stavolta realmente pensare ad un avvicendamento. Ed il nuovo proprietario farebbe decisamente impazzire i tifosi della Vecchia Signora.

Juve in vendita, l’annuncio è clamoroso

Mirko Nicolino ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ su Youtube ha lanciato una vera e propria bomba di mercato. Si parla sì di cessione ma in questo caso i calciatori non c’entrano: starebbe infatti prendendo corpo una clamorosa ipotesi. La cessione del club da parte di John Elkann: il ‘nuovo’ proprietario sarebbe un nome ben noto.

“Ho raccolto una voce diversi mesi fa, in ambienti automobilistici durante una fiera nella quale era presente John Elkann. Giorni fa ho parlato con una persona molto amica di Andrea Agnelli, l’ex presidente avrebbe detto ‘sì, voglio tornare ma ci vorrà tempo, probabilmente 2,3 anni’. Agnelli, all’epoca della sua presidenza, lavorava all’ingresso di soci come Bezos di Amazon con cui ha un ottimo rapporto. C’era anche un interesse di Elon Musk”. Ad ogni modo secondo Nicolino, Agnelli parrebbe destinato prima o poi a tornare alla guida del club.

“La Juve ha un funzionamento anomalo in questo momento. Elkann, poi Giuntoli diventato un factotum. Se sbaglia non c’è nessuno a correggerlo. Sopra di lui il dg e il presidente non hanno potere di farlo”. Uno scenario molto diverso da quello attuale potrebbe attendere la Juventus, tra non molto. E così il ritorno di Andrea Agnelli torna a farsi pressante: un futuro, quello bianconero, che si distaccherà parecchio dal presente.