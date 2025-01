Guardiola manda il flop all’Inter a giugno, Marotta al lavoro

Pep Guardiola non lo vuole più tenere e adesso l’Inter è più vicina: Marotta sta lavorando sotto traccia per portarlo a Milano nella sessione di mercato estiva

I nerazzurri lo seguono da diverso tempo, nonostante nel Manchester City sia stato un vero flop. Questa stagione per gli inglesi non è iniziata nel migliore dei modi e sta proseguendo anche peggio, con il serio rischio dell’eliminazione dalla nuova Champions League.

La stagione del Manchester City è davvero pessima e anche la sconfitta sul campo del PSG sta lì a dimostrarlo. I ragazzi di Guardiola erano avanti di due gol, salvo poi subire una clamorosa rimonta dei francesi, con un 4-2 finale che mette e repentaglio la qualificazione al prossimo turno di Champions Lague. L’episodio non è ovviamente isolato, visto che anche in Premier League le possibilità di competere con il Liverpool sono già esaurite e anche la qualificazione tra le prime 4 può essere a forte rischio. Pep Guardiola continua a ripetere che il suo futuro è ancora a Manchester, ma c’è qualcuno (anche all’interno dello spogliatoio) che spera non sia vero.

A giugno, probabilmente, se lo spagnolo dovesse rimanere in sella, cambieranno molti volti all’Ethiad Stadium e potrebbero esserci cessioni davvero eccellenti. All’orizzonte si prevede un affare anche per l’Inter di Marotta, che non vede l’ora di poter approfittare di condizioni vantaggiose per aggiungere campioni alla rosa di Simone Inzaghi.

Idea Grealish per l’Inter: Marotta vuole l’inglese per giugno

Questa volta non si tratta di un parametro zero, visto che il suo contratto scade nel 2027, ma di certo di un giocatore acquistabile a prezzo di saldo. Jack Grealish è finito nel mirino dell’Inter e del Borussia Dortmund e potrebbe rappresentare una grande occasione per la prossima estate. Il classe ’95 inglese non sta trovando molto spazio in questo periodo e la cosa non gli sta piacendo molto. Contro il PSG è andato a segno per la prima volta in questa stagione in Champions League e anche in Premier i numeri sono ugualmente impietosi.

Marotta sta provando a sondare il terreno, come riportato dal The Sun e potrebbe strapparlo a Guardiola senza troppo sforzo. Un trequartista che può giocare anche da seconda punta o da esterno. Un jolly prezioso che Inzaghi potrebbe impiegare alle spalle di Lautaro e Thuram o al posto di uno dei due. Il costo del cartellino si aggira attorno ai 35-40 milioni di euro, ma si possono trovare formule vantaggiose di acquisto.