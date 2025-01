Inzaghi lascia l’Inter: sgambetto bianconero

L’ultim’ora ha scosso tutti i tifosi dell’Inter: Simone Inzaghi potrebbe lasciare, in mezzo c’è il bianconero.

L’Inter di Simone Inzaghi ha praticamente raggiunto l’obiettivo in Champions League. I nerazzurri volevano la qualificazione agli ottavi senza passare per il playoff e la vittoria di Praga contro lo Sparta ha quasi consegnato il pass alla truppa allenata dal tecnico piacentino. I tifosi della Beneamata, dopo questi primi mesi soddisfacenti (fatta eccezione per la sconfitta in Supercoppa contro il Milan), si aspettano ora una grande seconda parte di stagione per provare a sognare davvero qualcosa di grande.

Tuttavia alcune voci che stanno circolando nei corridoi di Viale della Liberazione non stanno piacendo molto al popolo nerazzurro. Questi rumors riguardano infatti il futuro di Simone Inzaghi: la scorsa estate l’ex allenatore della Lazio ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2026, pertanto anche nella prossima stagione dovrebbe essere ancora lui a sedersi sulla panchina dell’Inter.

Eppure ci sono diversi big club esteri che farebbero di tutto pur di avere Simone Inzaghi sulla propria panchina. Tra questi pare ci sia anche il Tottenham: gli Spurs non stanno certamente vivendo un buon momento e qualcuno in società sta seriamente pensando di sostituire Postecoglou e cominciare un nuovo percorso.

Inzaghi lascia l’Inter: c’entra il bianconero

Nemmeno la vittoria in Europa League in trasferta contro l’Hoffenheim sembra aver rasserenato troppo gli animi in casa Tottenham. Il club londinese è vicino alla qualificazione tra le prime otto della League Phase di Europa League ma in campionato le cose vanno davvero molto male. Il Tottenham è infatti quindicesimo, lontanissimo dalla zona Europa e con soli otto punti di vantaggio dal terzultimo posto.

Serve immediatamente una sterzata per non rimanere invischiati in una situazione delicatissima. Gli Spurs dovranno cambiare parecchio in estate e l’idea è quella di affidarsi a uno dei migliori tecnici in circolazione. Simone Inzaghi, per l’appunto, che pare sia stato consigliato al Tottenham nientemeno che da Fabio Paratici.

L’ultimo ruolo dell’ex amministratore delegato della Juventus è stato proprio quello di direttore generale del Tottenham, prima della sanzione comminatagli dalla FIGC e la successiva separazione con gli Spurs. Secondo Paratici il tecnico piacentino è la persona giusta per riportare i londinesi nelle posizioni nobili della Premier League: l’ex bianconero stima moltissimo Simone Inzaghi e ha consigliato alla proprietà del Tottenham di provare a strapparlo all’Inter già in estate.