Juventus, un altro rifiuto: adesso l’affare si complica

Strada in salita per la Juventus nella corsa al giocatore: arriva un altro rifiuto, l’affare adesso si complica

Ultimi giorni di mercato frenetici in casa Juventus dove si sta cercando di regalare a Thiago Motta almeno due difensori dopo l’arrivo di Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes e di Kolo Muani a rafforzare il reparto offensivo.

Uno dei nomi più caldi è sicuramente quello di Renato Veiga per il quale i bianconeri sono avanti in maniera netta sulle altre concorrenti tra cui la Lazio. Nelle ultime ore, Giuntoli è riuscito a strappare un accordo con il Chelsea sulla base di un prestito secco oneroso da 4,5 milioni di euro e la fumata bianca è attesa ormai da un momento all’altro. L’arrivo di Veiga non esclude quello di un altro difensore centrale e non a caso la Juventus sta lavorando anche per Lloyd Kelly del Newcastle.

La trattativa con i Magpies, però, è più complessa rispetto a quella coi Blues anche perché i bianconeri d’Inghilterra non vorrebbero lasciar partire il giocatore in prestito, ma solo a titolo definitivo per poter incassare qualcosa da subito. La Juventus, però, sta continuando il suo pressing e starebbe pensando di impostare la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per convincere il Newcastle a lasciarlo partire.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la Juventus starebbe seguendo anche un altro difensore, ma non della Premier League. I bianconeri, infatti, avrebbero messo nel loro mirino al difensore del Valencia Cristhian Mosquera, ma portarlo a Torino in questa sessione di mercato sarà molto complicato

Juventus, strada in salita per Mosquera: arriva l’annuncio dell’agente

La ricerca di un altro difensore dopo Costa e Veiga si sta facendo sempre più spasmodica in casa Juventus ed ogni giorno viene fuori un nome nuovo. Dopo quelli di Kelly del Newcastle e di Todibo del West Ham, secondo quanto riferito da Calciomercato.it, i bianconeri avrebbero messo ora gli occhi su Cristhian Mosquera, difensore di 20 anni di proprietà del Valencia, ma l’affare è complicato assai.

Contattato in esclusiva da Calciomercato.it, l’agente del giocatore Sergio Barila ha fatto sapere in maniera netta come il proprio assistito non si muoverà dalla Spagna in questa sessione di mercato: “Cristhian non vuole partire in questa sessione di mercato. Pensa solo ad aiutare il club a raggiungere gli obiettivi. Diversi club lo hanno chiesto in questo mese, ma l’unico pensiero è rivolto al Valencia. Dopo analizzeremo la situazione e penseremo al futuro” ha dichiarato, chiudendo ad un addio imminente.

Il contratto di Mosquera è in scadenza a giugno 2026 e pertanto potrebbe comunque restare un’idea della Juventus in vista della prossima estate. Al momento, invece, non sembrano esserci margini per poter trattare coi pipistrelli ed è più probabile che la Juventus continui a concentrarsi sui profili di Kelly e Todibo