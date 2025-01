Addio Juve, Thiago Motta cambia squadra: rivelazione sconvolgente

Thiago Motta e i bianconeri possono separare le loro strade a sorpresa, cosa può succedere a fine stagione

Dopo gli arrivi di Alberto Costa e Kolo Muani, la Juventus spinge per gli ultimi rinforzi di mercato. Ancora una decina di giorni a disposizione dei bianconeri per raggiungere gli obiettivi prefissati in questa sessione di trasferimenti e dare a Thiago Motta una rosa con quantità e qualità di alternative giusta per puntare in alto, viste le difficoltà vissute nella prima parte dell’annata.

Le tante assenze fanno da attenuante a un rendimento che non è stato eccellente da parte della Vecchia Signora, limitata sia in campionato che in Europa da troppi pareggi. La possibilità di rendere la stagione soddisfacente c’è ancora, con l’obiettivo primario del quarto posto e della conseguente conferma in Champions League da raggiungere, ma adesso serve una impennata nell’andatura, rispetto a quanto avvenuto fin qui.

Al tecnico italobrasiliano si chiede quel definitivo salto di qualità nelle prestazioni che ancora non c’è stato. Sprazzi di ottima Juventus si sono visti, ma in maniera troppo estemporanea. Vedremo se cambierà qualcosa al termine del mercato, con gli innesti arrivati a Torino. Ci sono di sicuro grandi aspettative per Kolo Muani, che può dare all’attacco bianconero quelle varianti che sono mancate.

Thiago Motta ha speso per lui parole di grande incoraggiamento alla sua prima convocazione contro il Napoli. C’è curiosità per capire che cosa l’attaccante francese saprà dare, anche se non tutti sembrano convinti che il suo impatto sarà di alto livello. E il rendimento del giocatore proveniente dal Psg in qualche modo sarà legato al destino di Thiago Motta.

“Thiago Motta al Psg”, la provocazione che riguarda Kolo Muani

Sul nuovo giocatore bianconero, ha preso la parola il giornalista Graziano Campi, che commenta spesso le vicende di casa Juve. Come spesso accade, sul suo profilo ‘X’, è autore di post sferzanti e con un certo tasso di provocazione.

Su Kolo Muani ha infatti detto: “Al momento non farei nemmeno lontanamente un paragone tra Kolo Muani e Vlahovic, la stagione del serbo è nettamente superiore”. E un eventuale buon rendimento del francese potrebbe cambiare improvvisamente i piani della Juventus e non solo. “Se Thiago Motta riesce a fargli fare 10 gol è il Psg che prende l’allenatore, non la Juventus che riscatta il giocatore”, ha aggiunto.