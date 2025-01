Boom: Simone Inzaghi lascia l’Inter, destinazione shock

Per Simone Inzaghi può essere l’ultima stagione in nerazzurro, addio possibile: le indiscrezioni colgono tutti di sorpresa

In tre stagioni e mezza alla guida dell’Inter, Simone Inzaghi ha ottenuto grandi risultati, innegabili, non facendo rimpiangere chi era venuto prima di lui e confermando i nerazzurri ad altissimi livelli. L’allenatore piacentino si è affermato come uno degli allenatori più brillanti e non è un caso che diversi top club inizino a pensare a lui concretamente.

Da parte del club nerazzurro, naturalmente, ci sarebbe la volontà di proseguire insieme a Inzaghi per un lungo ciclo insieme. Il tecnico ha un contratto che lo lega ai campioni d’Italia fino al 2026, con opzione di rinnovo fino al 2027, ma si parla anche di un ulteriore allungamento dell’accordo. Situazione comunque aperta a qualsiasi soluzione, dato che come sappiamo in sede di trattativa può succedere un po’ di tutto.

Dopo la vittoria dello scudetto, Inzaghi sogna di confermare se stesso e l’Inter, non solo sul tetto d’Italia ma anche con un grande percorso in Champions League. I presupposti per rendere questa una grande stagione sembrano esserci, ma una volta ottenuto un nuovo grande trionfo alla guida dei nerazzurri per il tecnico piacentino potrebbe esserci la tentazione di partire verso una nuova grande avventura. Sullo sfondo, si starebbe facendo largo l’interesse di un club molto importante che potrebbe effettivamente spingerlo a questa scelta.

Addio Inter per Simone Inzaghi, su di lui c’è il Real Madrid: la rivelazione su Tv Play

Attenzione all’entrata in scena del Real Madrid, che starebbe pensando a lui per il dopo Ancelotti. I ‘Blancos’ stanno vivendo una annata contraddittoria e al termine dell’annata le strade con l’allenatore emiliano potrebbero separarsi. Il sostituto sarebbe stato individuato nella guida dell’Inter.

La rivelazione di mercato è stata fatta a ‘Tv Play’ da parte dell’esperto Enrico Camelio, che ha spiegato: “E’ vero che il Real Madrid segue l’allenatore del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ma un altro profilo che stanno valutando e che potrebbe raccogliere l’eredità di Ancelotti è Simone Inzaghi”. Camelio ha poi aggiunto, dando un consiglio all’allenatore campione d’Italia: “Spero che Simone mi ascolti, gli consiglio di accettare e andare a Madrid. All’Inter ha fatto grandi cose, ma continueranno lo stesso a rompergli le scatole, quindi farà bene ad andare via”.