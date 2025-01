Dalla Juve al Real: rossoneri decisivi

La ‘Vecchia Signora’ è sempre più attiva in questa finestra di calciomercato: dalla Juventus al Real Madrid, con i rossoneri ago della bilancia

Archiviato il big match, al “Maradona”, contro il Napoli del grande ex Antonio Conte, a tenere banco in casa Juventus è il mercato che chiuderà i battenti il prossimo 3 febbraio.

La finestra invernale di calciomercato sta vedendo una ” Vecchia Signora” molto attiva. Innanzitutto, il brasiliano Danilo ha salutato, risolvendo consensualmente il contratto, per ritornare in Patria. Per prendere il suo posto è sbarcato a Torino Alberto Costa, terzino portoghese classe 2001 prelevato a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes.

Rinforzo anche in attacco per Thiago Motta: dal Paris Saint Germain è arrivato in prestito secco il centravanti Randal Kolo Muani (26 anni) mentre continua la ricerca di un difensore centrale per chiudere il ‘buco’ nel cuore della retroguardia apertosi in conseguenza della prolungata assenza di Gleison Bremer (ai box da inizio stagione per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, poi ricostruito chirurgicamente).

Comunque, non solo gli attuali ma anche gli ex bianconeri sono al centro delle trame di calciomercato. In particolare, Dean Huijsen, in forza ai rossoneri del Bournemouth, è finito nel mirino del club più blasonato del mondo, ossia il Real Madrid.

Il Real Madrid, Dean Huijsen per sostituire Eder Militao

La difesa del Real Madrid è stata falcidiata dagli infortuni. Sono fermi ai box due pilastri del pacchetto difensivo delle merengues: Dani Carvajal ed Eder Militao. Ebbene, nella rosa dei sostituti del brasiliano figura anche l’ex bianconero Dean Huijsen.

Come detto, il giovane difensore centrale milita nelle file del Bournemouth, in Premier League, ed è una pedina chiave nello scacchiere tattico di Andoni Iraola come dimostra il fatto che nelle ultime 10 partite è stato il titolare indiscusso. Non sarà, dunque, facile strapparlo ai rossoneri inglesi, tuttavia Florentino Perez ha un asso nella manica.

L’ex difensore bianconero è nato ad Amsterdam ma è cresciuto a Malaga dove ha tirato i primi calci a un pallone, nello specifico nelle file del Boqueron, per poi, all’età di 16 anni, trasferirsi alla Juventus. Ebbene, il Presidente dei blancos intende fare leva sulla nostalgia di casa del difensore dei ‘cherries‘ per convincerlo a sposare il progetto Real Madrid dal momento che in tal caso sarebbe più vicino ai suoi cari e ai suoi amici d’infanzia.

Naturalmente se Huijsen dovesse accettare la corte del Real Madrid, lo farebbe non solo per ritornare a casa ma anche perché giocare per un club blasonato è sempre stato uno dei suoi obiettivi. Dunque, la palla è nelle sue mani, con la Casa Blanca che si aspetta una risposta a breve, pronta a virare su un altro profilo in caso di rifiuto.