Firma bianconera e addio Milan: ecco il nuovo bomber

Il Milan proverà a prendere un centravanti nell’ultima settimana di mercato di Gennaio. C’è un altro club su uno degli obiettivi accostati ai rossoneri

Ultima settimana di mercato con il Milan sicuro protagonista. Dopo Walker, i rossoneri proveranno a prendere un nuovo attaccante in grado di sopperire alle difficoltà realizzative di Morata e Abraham.

Tutti gli sforzi della dirigenza rossonera si concentreranno nella trattativa in atto con il Feyenoord, irremovibile finora nella volontà di trattenere Santiago Gimenez, l’attaccante messicano che ha già raggiunto un accordo di massima con il Milan e vuole trasferirsi da subito in rossonero. Servono almeno 40 milioni per smuovere il Feyenoord, una cifra che il Milan spera di avvicinare con gli immancabili bonus che vengono inseriti in gran parte degli affari di calciomercato.

Se la trattativa per Gimenez dovesse svanire, non è escluso che il Milan possa proseguire con l’attuale organico fino a fine stagione e rimandare l’investimento sull’attaccante alla prossima stagione. Certamente, Gimenez resterà in cima alla lista degli obiettivi per il reparto offensivo dalla quale, verosimilmente, andrà depennato un altro attaccante accostato ai rossoneri a inizio mercato.

Milan, obiettivo svanito: in bianconero a parametro zero

Oltre a Rashford, Joao Felix e Lukebakio del Siviglia, un altro attaccante proposto al Milan è stato Dominic Calvert-Lewin dell’Everton, in scadenza di contratto a fine stagione. Stando a Football Insider, il centravanti dei Toffees potrebbe restare in Premier League al Newcastle, pronto a prenderlo da svincolato per rimpiazzare il partente Callum Wilson.

Una mossa quasi obbligata per il club bianconero che non hanno molto margine di manovra sul mercato e devono nei limiti di spesa imposti dal Fair Play Finanziario della Premier League. Una situazione quest’ultima che potrebbe favorire anche la cessione di almeno uno dei top player del Newcastle, in particolare di Sandro Tonali o dell’attaccante Alexander Isaak, ambito dall’Arsenal.

Oltreché al Milan e al Newcastle, Calvert-Lewin è stato accostato, da potenziale parametro zero, anche ad Atalanta e Fiorentina. Sul futuro dell’attaccante dell’Everton, tuttavia, incombe la diagnosi dell’infortunio al ginocchio che si è procurato ieri nel match vinto dai suoi in trasferta contro il Brighton. Un ko che l’ha costretto ad uscire dal campo dopo appena 13 minuti.

Qualora l’infortunio dovesse costringere Calvert-Lewin a uno stop prolungato si complicherebbero inoltre i piani di mercato dei club di Serie A (Torino su tutti) che puntano a un altro attaccante dell’Everton. Si tratta di Beto, l’ex Udinese destinato a rimanere con i Toffees per sostituire il collega di reparto.