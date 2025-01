Napoli e Juve: 70 milioni e resa dei conti

Arrivano importanti aggiornamenti sulla trattativa di mercato per il forte calciatore. Il Napoli lotta e spera, la Juve…

Come al solito l’attesissimo big match Napoli-Juventus ci ha regalato intense emozioni e numerosi spunti di riflessione, andando a rappresentare uno spot importante per il calcio italiano. Intanto, essendo gennaio, oltre alle vicende di campo, continua a tenere banco anche il tema mercato, con movimenti e trattative che vanno via via evolvendosi col passare dei giorni.

Uno dei tormentoni più accesi di questa sessione invernale riguarda proprio il Napoli, ed è quello che vede il club azzurro in costante contatto con il Manchester United per portare Alejandro Garnacho all’ombra del Vesuvio.

Dopo l’apertura alla cessione da parte dei Red Devils, il direttore sportivo dei partenopei, Giovanni Manna, ha messo sul piatto circa 50 milioni di euro bonus compresi. Una cifra importante, ma che non ha portato alla cosiddetta fumata bianca: il club inglese ne vorrebbe una sessantina, con una serie di bonus che porterebbero l’operazione a raggiungere un totale di 70 milioni.

Garnacho infiamma il mercato, è Napoli vs Chelsea. E la Juve…

Nel mercato, si sa, tutto è possibile. Se vuole aggiudicarsi Garnacho, tuttavia, oltre a colmare il gap tra la propria offerta e la richiesta del Manchester, il Napoli dovrà superare anche con un altro ostacolo. Ovvero l’inserimento in gamba tesa del Chelsea, interessatissimo al calciatore e pronto a sborsare quel poco di danaro in più che potrebbe fare la differenza.

Stando ai colleghi di Sky Sport UK, i Blues avrebbero effettuato una proposta ufficiale allo United in queste ore, motivo per cui il Napoli è tornato alla carica su Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Ma, come dicevamo, gli scenari sono apertissimi e il club azzurro spera ancora di riuscire a mettere le mani sul classe 2004 nato in Spagna e con passaporto argentino.

Cruciali, in tal senso, saranno le prossime ore o, al massimo, i prossimi giorni. Certo è che, se dovesse lasciare Manchester, Garnacho lo farà soltanto per trasferirsi al Chelsea o alla corte del Napoli (con cui ha già trovato un accordo per un quadriennale da circa 4 milioni a stagione).

La Juventus, infatti, che pure era sulle tracce dell’ex Atletico Madrid, è fuori dai giochi poiché l’attuale situazione economica del club non le consentirebbe di spingersi ad un’offerta superiore ai 40 milioni. Di fatto, Garnacho resterà una grande rimpianto per i vertici della Vecchia Singora, che lo seguivano attentamente da almeno un paio di anni.