Rescissione e firma immediata: Balotelli resta in Serie A

Possibile cambio di maglia in Serie A per Mario Balotelli con il centravanti che sarebbe finito nel mirino di un’altra squadra di Serie A.

Voluto fortemente da Alberto Gilardino al Genoa, Mario Balotelli ha trovato poco spazio in rossoblu dal cambio di tecnico che ha portato Vieira sulla panchina del Grifone.

Tornato in Italia per vestire la maglia del Genoa, al momento l’avventura di Mario Balotelli in rossoblu non si può dire soddisfacente. Il tecnico Patrick Vieira ha concesso pochi minuti all’attaccante che in alcune occasioni non è stato convocato per le partite dei liguri. Nelle ultime ore si stanno rincorrendo diverse idee sul futuro dell’attaccante classe 1990. Sarebbe spuntata anche l’occasione di vedere l’ex Milan e Inter ancora con la maglia di una big, pronta a puntare su di lui come centravanti di esperienza per la seconda parte di stagione.

Calciomercato, nuova idea per Mario Balotelli: destinazione a sorpresa in Serie A

Emiliano Viviano, ai microfoni di TvPlay, ha parlato del futuro di Mario Balotelli che conosce molto bene. Secondo l’ex portiere di Arsenal e Fiorentina potrebbe aprirsi una possibilità Roma per l’attaccante che sarebbe l’alternativa perfetta a Dovbyk.

Parlando a TvPlay, Emiliano Viviano si è così espresso: “Per me un calciatore come Mario Balotelli dovrebbe giocare in squadre come la Roma dove c’è un approccio dominante alla partita e lui potrebbe essere un’alternativa importante per l’attacco. La Roma non ha un’altra punta e, se entra Shomurodov in campo può farlo anche Balotelli. Mario si porta una pressione addosso e in una squadra come quella del Genoa non sono abituati a gestirla. Si parla sempre di lui”.

La Roma, effettivamente, è alla ricerca di un nuovo attaccante per la seconda parte di stagione anche se prima dovrebbe lavorare in uscita. Proprio Shomurodov dovrebbe trovare prima una nuova sistemazione con i giallorossi che poi potrebbero intervenire in sede di mercato per cercare di migliorare il proprio reparto offensivo. Sull’uzbeko, al momento, ci sono stati solamente dei sondaggi ma l’alto ingaggio percepito rende difficile l’affare in uscita per i capitolini.

Claudio Ranieri e la società sono costantemente in contatto per cercare delle nuove soluzioni all’attacco della squadra capitolina. Chissà che Mario Balotelli non possa diventare una soluzione per l’attacco a disposizione del tecnico testaccino nel caso in cui si vada a cercare un’alternativa low cost negli ultimi giorni di calciomercato.