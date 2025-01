Cortocircuito Inter e Juve: 26 milioni per il bomber

L’Inter e la Juventus sono andate in cortocircuito per il bomber da 26 milioni di euro: l’operazione è ormai in dirittura d’arrivo e sopra c’era anche la Roma

Giuntoli e Marotta hanno provato a trattare per strappare il bomber alla concorrenza, ma alla fine si sono dovuti accontentare di vederlo andare all’estero e non ad un concorrente in Serie A. Di lui si parla davvero benissimo, nonostante la giovanissima età.

Il mercato di Inter e Juventus non può essere fatto solo di giocatori fatti e finiti, con ingaggi alti e pancia piena. Qualche operazione sul sicuro verrà fatta anche la prossima estate, come in passato, ma verrà associata ad una linea verde necessaria anche sul fronte societario, per aspetti economici. Marotta e Giuntoli dovranno essere bravi a sbagliare il meno possibile, fidandosi della propria area scouting. In realtà i due club italiani avevano trovato un nome su cui entrambe erano pronte a spendere una bella cifra. Si tratta di un attaccante giovanissimo, molto forte fisicamente e con margini di miglioramento impressionanti.

Stiamo parlando di Stefanos Tzimas, bomber del Norimberga, nella Serie B tedesca, ma di proprietà del Paok Salonicco in Grecia. Un attaccante moderno, fortissimo dal punto di vista fisico e capace di svariare anche su tutto il fronte offensivo. In questa stagione ha segnato nove gol e fatto due assist in 16 presenze in tutte le competizioni. Le ultime 11 partite di campionato è partito sempre titolare, con una crescita che fa spavento.

Giuntoli perde la sfida con la Premier League per Tzimas: il greco verso il Brighton

Tzimas è un classe 2006 e ha solo 19 anni, ma da molti esperti è considerato un autentico portento. Su di lui aveva messo gli occhi anche la Roma, che però si era sentita chiedere oltre 20 milioni di euro per il cartellino. Il Paok aveva respinto anche gli assalti di Juventus e Inter, mentre starebbe per cedere alla corte della Premier League. Secondo quanto riportato dai colleghi di Football Insider, Tzimas è ormai vicinissimo al Brighton, che sta superando la concorrenza del Liverpool, anch’esso interessato al calciatore.

A Norimberga a far crescere il ragazzo nel migliore dei modi è Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio e storico bomber della nazionale tedesca. Il Brighton sembra pronto a mettere sul piatto 20 milioni di sterline (circa 24 milioni di euro o poco meno). Non male per un ragazzo poco più che maggiorenne.