Dalla Juventus al Milan, Ibra si vendica di Kalulu

Il Milan pensa alla “vendetta” sul mercato nei confronti della Juventus andando a mettere sotto contratto un giocatore bianconero dopo la cessione di Kalulu.

Zlatan Ibrahimovic guarda in casa Juventus per rinforzare il Milan. I rossoneri hanno una nuova idea di mercato in questi ultimi giorni di gennaio e vogliono fare un tentativo con i bianconeri.

Dopo l’arrivo di Walker, che andrà a rinforzare la difesa dei rossoneri, il Milan è pronto a cercare altre pedine da regalare a Sergio Conceicao in vista della seconda parte di stagione. Una delle strade di mercato porta a Torino con la dirigenza del Milan che sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di andare a chiudere un affare nelle ultime ore della sessione di trattative invernale. Un’operazione non semplice ma che potrebbe portare un big a vestire la maglia rossonera.

Calciomercato Milan, assalto in casa Juventus: affare possibile

Il Milan pensa a Dusan Vlahovic per il suo attacco e potrebbe prendere il serbo nelle ultime ore del mercato invernale. A rilanciare l’ipotesi è Eleonora Trotta che, durante la trasmissione Ti Amo Calciomercato, ha aperto a questa ipotesi.

La direttrice di Calciomercato.it ha analizzato così la situazione del centravanti della Juventus: “Ormai è un separato in casa e il suo agente è arrivato a Torino nei giorni scorsi per capire cosa possa succedere. Mi dicono che la Juve possa incassare pochissimo dalla sua cessione con il club che rischia un nuovo ‘caso Chiesa’“. Eleonora Trotta ha proseguito parlando delle squadre che potrebbero portare via il giocatore dalla squadra bianconera: “L’Arsenal ha preso informazioni ma la loro prima scelta è Sesko. Se la Juve dovesse andare dal Milan proponendo il prestito di Vlahovic con ingaggio a metà, secondo me i rossoneri prenderebbero in considerazione l’operazione”.

Dusan Vlahovic è un giocatore che piace alla dirigenza del Milan che vede in lui una possibilità per rinforzare un reparto offensivo che sta facendo grande fatica in questa stagione. La situazione contrattuale del calciatore porta ad un possibile colpo a costi limitati per i rossoneri anche se c’è da fare i conti con l’alto ingaggio che l’ex Fiorentina percepisce in bianconero.

Nel frattempo il Milan continua a seguire da vicino Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord che avrebbe già un accordo di massima con i rossoneri per passare alla corte di Sergio Conceicao. Manca però quello tra il club meneghino e gli olandesi che vogliono più di 40 milioni di euro per il cartellino della punta.