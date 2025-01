Il bomber da 70 milioni ha deciso: arriva al posto di Vlahovic

Il bomber ha deciso in quale squadra giocherà: è stato scelto per essere il sostituto di Vlahovic, servono 70 milioni di euro

A pochi giorni dal termine della sessione invernale di mercato c’è ancora la possibilità che uno dei bomber più talentuosi ed interessanti del calcio europeo possa cambiare maglia e trasferirsi nella squadra per la quale sogna di giocare.

In Champions League le cose non sono andate benissimo per il Lipsia che, nonostante delle buone prestazioni, non è riuscito a conquistare i punti necessari per sperare di disputare quantomeno i play-off ed è eliminato dalla competizione con un turno di anticipo. Il club tedesco, però, ha comunque mostrato di essere una squadra più che discreta e tra i giocatori che più si sono messi in luce non possiamo non citare Benjamin Sesko.

L’attaccante sloveno, decisivo anche nell’ultima partita contro lo Sporting, è il fiore all’occhiello del Lipsia che si sfrega le mani pensando già a quanto possa incassare per una sua cessione. Cessione che il club tedesco spera possa avvenire il più tardi possibile, ma nelle ultime ore di questa sessione invernale dovrà fare i conti con alcuni top club pronti ad andare all’assalto del giocatore.

Tra questi, secondo quanto riportato da Footballtransfers.com, ci sarebbe l’Arsenal che avrebbe deciso di virare su di lui anziché su Dusan Vlahovic che dovrebbe quindi restare alla Juventus fino a giugno.

Arsenal, niente Vlahovic: i Gunners fanno all-in su Sesko

Niente più Vlahovic per l’Arsenal che in questi ultimi giorni di mercato ha deciso di tentare l’assalto a Benjamin Sesko del Lipsia. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato di Footballtransfers.com Ben Jacobs, i Gunners fanno sul serio per il centravanti del club tedesco e sono sicuri di poter portare il giocatore a Londra, forti anche del placet di quest’ultimo.

Jacobs ha infatti rivelato come Sesko abbia già deciso di trasferirsi all’Arsenal dalla scorsa estate e non ha abbandonato il sogno di poter vestire la maglia dei Gunners. Tuttavia, i londinesi dovranno fare i conti con la volontà del Lipsia di trattenere il giocatore quantomeno fino al termine della stagione e solo un’offerta davvero indecente potrebbe farli vacillare.

I tedeschi chiedono almeno 70 milioni di euro per lasciar andare Sesko e forse servirà anche qualcosa in più per convincerli a lasciarlo partire in questa session di mercato. Ad ogni modo, il trasferimento all’Arsenal dell’attaccante sloveno pare solamente questione di tempo e, qualora non dovesse avvenire adesso, le possibilità che accada in estate sono molto alte.