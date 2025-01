L’Inter lo riporta in Italia: ritorno clamoroso

L’Inter punta un ex protagonista della Serie A: affare possibile, colpo clamoroso per i nerazzurri

Se il mercato invernale dell’Inter non ha riservato alcuna sorpresa, come d’altronde ampiamente anticipato da Beppe Marotta negli scorsi mesi, a quanto pare la squadra nerazzurra sta già lavorando per trovare i rinforzi giusti in vista del prossimo mercato estivo. In particolare, a centrocampo sarebbe già stato individuato il giocatore ideale per completare il reparto a disposizione di Simone Inzaghi. E si tratterebbe di una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Nelle ultime uscite l’uomo più discusso in casa Inter è stato, con pochi dubbi, Kristjan Asllani. L’ex regista dell’Empoli ha potuto infatti trovare un minutaggio maggiore, a causa dell’infortunio di Calhanoglu, ma ha dimostrato solo a tratti di poter essere all’altezza di una maglia pesante come quella nerazzurra.

Se in fase di costruzione ha convinto anche gli scettici, è in fase d’interdizione che, rispetto al turco, è sembrato avere lacune evidenti. Anche per questo motivo in estate potrebbe essere uno dei grandi sacrificati della rosa interista, per fare spazio a un giocatore con grandi qualità e maggiore esperienza anche in Serie A. Un colpo che, per certi versi, avrebbe del clamoroso.

Inter, nuovo nome per il centrocampo: un ex Serie A può sostituire Asllani

Se è vero che Calhanoglu è un perno quasi insostituibile, un giocatore straordinario, tra i migliori centrocampisti al mondo per distacco, è altrettanto vero che una squadra ambiziosa come l’Inter campione d’Italia non può certo dipendere da un solo giocatore.

Anche per questo motivo Marotta e la dirigenza starebbero cercando un profilo in grado di essere all’altezza del turco nelle circostanze in cui quest’ultimo dovesse mancare, ed eventualmente anche di farlo rifiatare di tanto in tanto, visto e considerato che il tempo passa e che l’ex centrocampista del Milan ha superato i 30 anni e nel prossimo futuro potrebbe essere gestito diversamente.

Se Asllani non è riuscito a convincere appieno nel ruolo di vice-Calhanoglu, potrebbe riuscire in questo compito con maggior agilità una vecchia conoscenza della Serie A come Nico Dominguez.

Il centrocampista argentino, classe 1998, passato nel 2023 dal Bologna al Nottingham Forest per circa 7 milioni, in questa stagione si è imposto come uno dei grandi artefici del miracolo della squadra allenata da Nuno Espirito Santo, attualmente in lotta per un posto in Champions. E anche per questo è tornato ad attirare le attenzioni delle big di tutta Europa, Inter compresa.

Un affare sicuramente importante ma alla portata della squadra nerazzurra, visto e considerato che il valore dell’argentino è oggi di circa 20 milioni di euro, e che il Nottingham potrebbe accettare di lasciarlo partire, soprattutto non dovesse arrivare la tanto sognata qualificazione alla prossima Champions League.