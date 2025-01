Polveriera Milan, lo stanno mandando via: rivoluzione in arrivo

Il calciomercato rossonero passerà da una vera e propria rivoluzione: pronto un pesantissimo addio, ora il Milan è disposto a cambiare tutto

Archiviata la sfida al Parma, il Milan è adesso atteso da due match davvero importanti. Quello con la Dinamo Zagabria, decisivo per proseguire il percorso in Champions League. Poi il Derby della Madonnina contro l’Inter: probabilmente l’appuntamento più atteso della stagione.

Una stagione tutt’altro che semplice per il ‘Diavolo’ che da poche settimane ha cambiato guida tecnica: via Fonseca, dentro Conceicao. Da un portoghese all’altro: ma il problema pare essere più profondo e non dipendente solo dall’allenatore. Bisognerà lavorare sodo per raddrizzare un’annata che rischia di trasformarsi in tragedia, anche a causa di scelte non sempre brillanti in sede di calciomercato. Il club di Via Aldo Rossi, la scorsa estate, ha investito tanto.

Ci sarà probabilmente una rivoluzione in estate, con tanti addii e probabilmente altrettanti arrivi in quel di Milanello. Ad ogni modo i cambiamenti riguarderanno sì la squadra, forse anche la panchina. Ma non solo. Durante la trasmissione ‘Milan Zone’ in onda sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’ è intervenuto Francesco Letizia, giornalista di ‘Sportitalia’ particolarmente addentrato nelle vicende di casa rossonera.

Rivoluzione Milan: “Sarà mandato via”

Da questo punto di vista Letizia ha parlato riguardo ad un clamoroso potenziale addio in dirigenza. Si parla di Geoffrey Moncada che, a detta di Letizia, potrebbe essere la ‘vittima’ di fine stagione: il colpevole che pagherebbe il pessimo mercato della società meneghina

“Bisognerà trovare un colpevole se l’annata non prenderà la giusta piega. Ibrahimovic è intoccabile in quanto operating partner della proprietà. Furlani è il garante di Elliott. Spiace dirlo ma potrebbe essere Moncada quello che verrebbe mandato via. Ha oggettivamente delle colpe”. L’analisi di Letizia va avanti e si riferisce, poi, al paragone con dirigenti di altre big di Serie A come Juventus e Inter.

“Se mettiamo sulla bilancia giocatori buoni e flop e si fa lo stesso con Ausilio e Giuntoli, penso che Moncada non sia il peggiore. Forse è anche un pò più bravo”. Un discorso che va avanti e si poggia, poi, su un retroscena che riguarderebbe proprio Moncada, Maldini e la firma di Theo Hernandez coi rossoneri nell’estate 2019. “Mandare via Moncada sarebbe un errore a mio avviso. Royal non è andato bene, ma vi ricordo che ha scelto Reijnders”.

Letizia conclude svelando un retroscena sull’acquisto di Theo Hernandez: “Theo è stata una segnalazione esclusiva di Moncada, prima della quale Maldini non conosceva minimamente il calciatore. Così come Maignan e gli altri”. Una rivelazione che, a detta del giornalista, fa capire evidentemente quale possa essere l’importanza del dirigente rossonero. Ma l’addio, se le cose non dovessero cambiare, potrebbe trasformarsi presto in realt.