Scacco capitale: salta lo scambio con l’Inter

Niente da fare, lo scambio con l’Inter è saltato: l’offerta di Marotta non è andata a buon fine, sfuma l’approdo di un nerazzurro nella Capitale

Mancano una manciata di giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato ed i club di Serie A stanno dandosi da fare nella ricerca delle ultime occasioni. Tra entrate ed uscite, è inevitabile pensare a qualche colpo di scena all’ultimo secondo.

Tra i club maggiormente attivi vi è certamente l’Inter, con il presidente e ad Beppe Marotta che non sta perdendo tempo, programmando le prossime mosse con l’intenzione di rinforzare anche in ottica futura la rosa di Simone Inzaghi. Difesa e attacco sono e saranno la priorità della dirigenza di Viale della Liberazione, visto che le maggiori lacune da settimane a questa parte l’Inter le ha mostrate proprio lì. In avanti sono pronti gli addii, a scadenza contrattuale, di Correa e Arnautovic: un duo che ormai da tempo non rientra nei piani del tecnico di Piacenza.

Parallelamente i nomi per affiancare Lautaro, Thuram e Taremi non mancano affatto. Ancor più delicato lo scenario per la retroguardia, visto che l’età avanza e Stefan de Vrij in questo momento rimane in scadenza il 30 giugno 2025 con la ‘Beneamata’: per lui il rinnovo è possibile ma non scontato. La dirigenza meneghina negli ultimi giorni ha provato un approccio importante con un club rivale: l’idea di uno scambio pazzesco per il quale Marotta aveva anche formulato una proposta allettante. Nulla da fare, è saltato tutto.

Inter-Lazio, è saltato tutto: Marotta ci ha provato

Occhi in casa Lazio. E non è affatto una novità. La dirigenza interista aveva messo nel mirino uno dei gioielli della squadra di Baroni, un profilo di altissimo livello che avrebbe fatto comodissimo a Inzaghi.

Parliamo di Nuno Tavares, laterale portoghese che negli ultimi mesi ha mostrato una crescita pazzesca agli ordini di Marco Baroni. Arrivato nella Capitale in prestito dall’Arsenal (il club di Lotito mantiene l’obbligo di riscatto a 5 milioni) il 25enne di Lisbona si è attestato come uno dei titolarissimi dell’undici biancoceleste. Ecco perché con le sue doti di tecnica e corsa ha ingolosito non poco i vertici nerazzurri. Niente da fare, però. Perché nonostante la proposta di Marotta da Roma hanno stoppato tutto.

Il presidente nerazzurro aveva infatti offerto il cartellino di Tajon Buchanan, che non rientra più evidentemente tra le priorità di Simone Inzaghi, più un conguaglio cash pur di arrivare a Tavares. Una proposta importante rispedita, però, al mittente: Tavares in questo momento è troppo importante per la Lazio. Fino a questo momento in maglia biancoceleste ha collezionato 19 presenze con ben 9 assist, tra campionato e coppe. Numeri che hanno ingolosito l’Inter ma Lotito non ha ceduto: per il momento, non se ne parla.