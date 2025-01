Addio Milan prima del derby: ecco il nuovo club

Il Milan pensa di dar via un suo giocatore, protagonista proprio nelle ultime ore, prima del derby con l’Inter. Per Sergio Conceiçao non è uno degli intoccabili

I rossoneri stanno cercando di portare a casa un bomber importante in questi ultimi giorni di mercato, tra Gimenez e Vlahovic, con la necessità però di vendere qualche esubero. Ce n’è uno vicinissimo all’addio, con la destinazione che è già stata fissata.

Il Milan ha vinto una gara incredibile a San Siro domenica pomeriggio, contro un Parma che all’inizio del recupero era ancora avanti per 1-2. Del Prato e prima Cancellieri, avevano messo in discesa il match per la squadra di Pecchia, tra l’altro in un ambiente che dire infuocato è dire poco. Theo Hernandez e Leao tolti all’intervallo senza la minima diplomazia, Calabria preso di brutto muso in panchina e quasi alle mani a fine partita, tutto portava all’idea di una sconfitta. Invece Reijnders e Chukwueze l’hanno ribaltata in pochissimi minuti., Proprio il 25enne esterno nigeriano ha siglato in modo fortunato il gol del sorpasso, facendo scattare la gioia collettiva.

Un gol che probabilmente non cambierà il suo destino, visto che in queste ore si sta parlando di una cessione imminente, in Spagna. Dopo il tentativo andato a vuoto di spedire Okafor al Lipsia, ora il Milan vuole concretizzare la cessione di Chukwueze in Liga, cercando di monetizzare il più possibile per poi arrivare al bomber tanto richiesto da Sergio Conceiçao (Gimenez o Vlahovic).

Il Milan scarica Chukwueze: la sua destinazione è già stata fissata

Il Milan sarebbe aperto anche ad una cessione in prestito per Chukwueze, magari cercando di rivalorizzarlo in un campionato che conosce meglio, come quello spagnolo. Al Villarreal si era messo in mostra come uno dei migliori esterni in circolazione, salvo poi far parzialmente ricredere tutti per il suo impatto in Serie A.

Secondo quanto riferito dal sito spagnolo fichajes.net, su Chukwueze c’è il pressing importante del Siviglia. Con la sua capacità di giocare sia sulla fascia che in posizioni più centrali, il nigeriano potrebbe fornire agli andalusi una varietà di opzioni tattiche. Si cerca di capire con che formula si potrà arrivare alla fumata bianca, magari in prestito ma con un diritto di riscatto già fissato, con l’idea di ridiscutere la situazione il prossimo giugno.