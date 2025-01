Gimenez piano B del Milan, il primo obiettivo per l’attacco è ‘italiano’

Santiago Gimenez è il nome caldo per l’attacco del Milan, ma non è l’unico che piace a Sergio Conceiçao. A sorpresa potrebbe arrivare un altro bomber di livello

Un annuncio importante vede favorito a livello di qualità un bomber italiano, che può fare la differenza in Serie A immediatamente, senza bisogno di tempi di adattamento. Costa di più di Gimenez (forse), ma la trattativa non è poi così impossibile.

Il Milan ha portata a casa una vittoria letteralmente assurda contro il Parma di Pecchia a San Siro. A pochissimi istanti dal fischio finale i rossoneri erano ancora sotto di un gol (1-2) e non sembravano in grado di poter ribaltare la situazione. Le reti di Cancellieri e Del Prato avrebbero steso chiunque, ma non Il Diavolo di Sergio Conceiçao, che come accaduto in Supercoppa è riuscito nell’impresa di ribaltarla nel recupero. Prima Reijnders e poi Chukwueze hanno fatto tornare il sorriso ai tifosi presenti a San Siro. Una vittoria sporca, dura, lottata, ma terribilmente importante, specie dopo aver mandato in panchina all’intervallo Theo Hernandez e Leao.

Conceiçao non è un tipo tenero, lo devono aver capito anche negli spogliatoi rossoneri e per questo tutti sembrano starlo ad ascoltare. Sul mercato le sue opinioni sono chiare alla società, che proverà a piazzare un colpo in attacco prima dello scadere del 3 febbraio. Il nome su cui si stanno concentrando gli sforzi è quello di Gimenez del Feyenoord.

“Vlahovic meglio di Gimenez”: il parere di Emiliano Viviano

Il bomber messicano dell’Eredivisie ha sia le caratteristiche di età (23 anni) che tecniche per fare benissimo nel Milan. I numeri sono dalla sua, con 18 presenze e 15 gol quest’anno in tutte le competizioni, dopo i 26 in 41 partite della passata stagione. Gimenez è di certo un profilo di primo livello, anche se per qualche addetto ai lavori non dovrebbe essere la prima scelta dei rossoneri.

Si perché a sentire il parere di Emiliano Viviano, intervenuto nell’ultima diretta di TvPlay, Furlani, Moncada e Ibrahimovic dovrebbero spostare le proprie attenzioni su Vlahovic. Il bomber serbo è in uscita dalla Juventus e farebbe al caso del Milan, potendo garantire un lungo futuro tecnico e la conoscenza perfetta della Serie A. Il problema in questo caso è solo di natura economica, visto che il suo ingaggio resta il più alto del nostro campionato e la Juve vuole almeno 40 milioni di euro per il cartellino. Vedremo se riusciranno a trovare una formula vantaggiosa per entrambe.