Infortunio grave e allarme Milan: via libera e addio

Il Milan pronto a concretizzare ulteriori operazioni di mercato. Il grave infortunio cambia i piani: possibile la cessione imminente.

E’ tutt’altro che conclusa, per il Milan, la sessione invernale del mercato. Dopo aver ingaggiato Kyle Walker dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, il club ha ora intenzione di regalare a Sergio Conceicao un attaccante di comprovato valore internazionale capace di fornire maggiori garanzie in termini realizzativi rispetto a Tammy Abraham e ad Alvaro Morata. Il preferito risponde al nome di Santiago Gimenez tuttavia i rossoneri, al momento, non dispongono dei 40 milioni richiesti dal Feyenoord. Da qui la volontà di concretizzare qualche cessione in modo tale da ottenere le risorse necessarie per chiudere l’operazione.

Diversi gli elementi inseriti in lista di sbarco, come ad esempio Strahinja Pavlovic. Il 23enne serbo, fino a qualche giorno fa molto vicino al Fenerbahce che ha poi deciso di prendere Milan Skriniar, ha spiegato di voler restare tuttavia la partenza resta possibile alla luce del forte interesse mostrato da diverse squadre tedesche. Un rebus anche il futuro di Samuel Chukwueze, nonostante la rete siglata domenica risultata decisiva per battere il Parma. Possibile, inoltre, il divorzio da Fikayo Tomori.

Il centrale 27enne, scivolato in panchina con Paulo Fonseca, è tornato a ricoprire un ruolo di primo piano sotto la gestione di Conceicao che, nel corso di un recente meeting interno, ha chiesto alla propria dirigenza di blindarlo. Non è ancora chiaro, però, se l’appello del tecnico portoghese verrà accolto o meno. L’addio dell’ex Chelsea, infatti, porterebbe in dote almeno 30 milioni che il Milan intende utilizzare per chiudere la trattativa riguardante Gimenez.

Mercato Milan, l’infortunio cambia i piani: la cessione è possibile

Sulle tracce del centrale, stando a quanto riportato dal portale ‘Football Insider’, c’è l’Aston Villa messosi di recente al lavoro per individuare l’adeguato erede di Tyrone Mings. Il 31enne, rimasto a lungo fuori a causa di un grave infortunio, sabato nel match disputato con il West Ham si è accasciato a terra richiamando immediatamente l’attenzione della panchina dei ‘Villains’. In seguito, è uscito dal campo toccandosi il ginocchio. Probabile, quindi, che si tratti dell’ennesimo problema fisico che lo costringerà a tornare di nuovo ai box.

Una tegola per gli inglesi, pronti a mettere a disposizione di Unay Emery un rinforzo del medesimo valore così da non compromettere la corsa verso un piazzamento in zona Champions (il City quarto dista appena 4 punti). La scelta è ricaduta proprio su Tomori, molto gradito a Emery che già dato il suo via libera al colpo.