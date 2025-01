Marotta gioca d’anticipo, arriva il sì: è già dell’Inter

Ancora un volta Beppe Marotta, Presidente e Amministratore delegato dell’area sportiva dell’Inter, prende in contropiede: arriva il sì

Con il poker calato in casa del Lecce l’Inter ha risposto al 2-0 con cui, al ‘Maradona’, il Napoli capolista ha fatto suo il big match contro la Juventus. Distanze in classifica, quindi, inalterate, con i nerazzurri che hanno 3 punti e una partita (il recupero contro il Bologna) in meno rispetto ai partenopei.

Con l’Atalanta a meno 7, la Juventus, dopo il ko contro il grande ex Antonio Conte, sprofondata a meno 16 dalla vetta e il Milan che nonostante il trionfo thrilling contro il Parma a ‘San Siro’ rimane a distanza siderale (-19), si profila un duello tra gli campioni d’Italia in carica e i loro predecessori che ci accompagnerà fino alla fine del campionato.

Ha, invece, i giorni contati la sessione invernale di calciomercato che chiuderà i battenti il prossimo 3 febbraio. Motivo per il quale Beppe Marotta rompe gli indugi e prende tutti in contropiede tant’è vero che è arrivato il sì.

Nico Paz-Inter, c’è il sì di Benoit Cauet

Con una doppietta di Retegui, sempre più capocannoniere della Serie A, l’Atalanta ha espugnato in rimonta il ‘Sinigaglia’ di Como. A portare in vantaggio i lariani è stato Nico Paz, alla quinta gioia, più 4 assist, in 20 apparizioni.

Del centrocampista ex Real Madrid ha parlato l’ex interista Benoit Cauet, intervenuto a “Inter Zone”, online sul canale Youtube di Calciomercato.it. L’ex centrocampista ha tessuto le lodi di Nico Paz, centrocampista spagnolo, naturalizzato argentino, che piace anche i nerazzurri.

Sull’ex dei blancos così si è espresso Cauet: “Nico Paz è un giocatore che ha qualità incredibili, tecnicamente è bellissimo da vedere, fa delle cose meravigliose. È un giocatore che tante squadre forti vogliono, ma ce l’ha il Como oggi. So qualcosa? Non ho la sfera di cristallo”.

Insomma, Cauet ha ‘benedetto’ l’eventuale approdo del figlio d’arte classe 2004 (suo padre è l’ex Nazionale dell’Albiceleste, Pablo Paz) alla corte di Simone Inzaghi. Del resto, il centrocampista lariano è il gioiello più splendente in mostra nella vetrina del massimo campionato italiano. Inevitabile, dunque, che tutti i top team, tra cui, come già ricordato, l’Inter, si mettano in fila per provare a strappargli il sì.

Di conseguenza, il Presidente e Amministratore delegato dell’area sportiva dell’Inter, Beppe Marotta, dovrà dare fondo alle sue abilità di stratega del mercato per assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del talentuoso centrocampista del Como. Intanto, l’ex Direttore generale e Amministratore Delegato della ‘Vecchia Signora’ incassa il sì di Benoit Cauet in attesa eventualmente di quello di Nico Paz.