Un altro argentino per Inzaghi: l’Inter chiude l’affare

L’Inter sta per regalare un altro colpo a Simone Inzaghi: in arrivo il nuovo talento della Nazionale argentina

Se il mercato di gennaio non sta regalando grandi emozioni ai tifosi dell’Inter, né in entrata né in uscita, la società nerazzurra sta lavorando con grande attenzione alle manovre del futuro. Qualcosa cambierà in estate. E se non è esclusa qualche cessione anche di lusso, è certo che alla corte di Simone Inzaghi arriveranno diversi volti nuovi di grande prestigio, utili tanto per il presente quanto per il futuro.

Per dare seguito a una lunga tradizione di campioni argentini che hanno vestito con gloria e onore la casacca dell’Inter, la dirigenza avrebbe messo gli occhi su uno dei grandi talenti del calcio albiceleste, un calciatore che da molti è stato già individuato come la nuova stella della sua generazione.

E se è vero che la concorrenza non manca, con PSG e Borussia Dortmund che in particolare avrebbero acceso i riflettori sullo stesso profilo, l’Inter sa di avere dalla propria un fascino innegabile da sfruttare sugli argentini, e soprattutto la capacità innegabile dei propri dirigenti, su tutti Beppe Marotta, di riuscire ad anticipare la concorrenza con mosse imprevedibili e quasi sempre efficaci.

Inter, occhi sulla nuova stella del calcio argentino: può arrivare in estate

A finire nei primi posti della lista dei possibili acquisti per la squadra campione d’Italia è stato il 18enne Valentino Acuña, centrocampista argentino reduce da un Sudamericano Under 20 a dir poco eccezionale, impreziosito da una partita con due assist a referto contro i pari età del Brasile.

Giocate eccellenti e qualità innegabili che gli hanno permesso di attirare le attenzioni di tantissime grandi squadre europee, compresa l’Inter di Inzaghi, pronta a sferrare l’assalto decisivo nei prossimi mesi.

Sotto contratto con il Newell’s Old Boys, Acuña ha un contratto in scadenza nel dicembre 2026. Anche per questo motivo non è da escludere una cessione già nei prossimi mesi da parte del club argentino, consapevole di avere poche chance di poter monetizzare bene dal suo cartellino.

Resta da capire quanto potrà effettivamente chiedere il club rossonero per il proprio gioiellino. Considerando che finora non si è ancora cimentato con il campionato ‘dei grandi’, difficilmente infatti la sua valutazione potrà essere troppo alta, e non è da escludere che Marotta possa riuscire a chiudere l’operazione anche per una manciata di milioni, assicurandosi a poco prezzo quello che potrebbe rivelarsi uno dei prossimi ‘crac’ del calcio mondiale.