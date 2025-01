Vlahovic fatto fuori: il nuovo bomber è bianconero

Niente da fare per Dusan Vlahovic: il bomber serbo è stato definitivamente scartato, chi arriva al suo posto.

Nemmeno il tempo di arrivare alla Juventus che Kolo Muani ha giocato subito la sua prima partita da titolare, andando anche a segno nel match perso 2-1 dai bianconeri al Maradona contro il Napoli. Dusan Vlahovic si è accomodato in panchina: Thiago Motta lo ha fatto entrare in campo solo nei minuti finali. L’attaccante serbo non va a segno dallo scorso 14 dicembre, quando realizzò su rigore il gol del pareggio casalingo contro il Venezia: quello contro i lagunari è l’unico gol di Vlahovic nelle ultime 13 gare di campionato.

Un rendimento, quello dell’ex viola, decisamente al di sotto delle aspettative: ora sono cominciate ad arrivare anche le prime panchine per il bomber della Juventus, che ha risposto pubblicando una storia su Instagram con il numero 9 disegnato sul campo, quasi a voler far capire al tecnico che l’attaccante titolare non può che essere lui.

Ma quale può essere il futuro di Vlahovic? L’attaccante sembra essere sempre più lontano dalla Juventus. L’ex Fiorentina ha un contratto con i bianconeri fino al 2026 ma l’impressione è che già in estate, di fronte a un’offerta congrua, Giuntoli lavorerà a una sua cessione.

Vlahovic fatto fuori: scelto un altro attaccante

Le squadre più interessate a Vlahovic sono quelle di Premier League: una di quelle che ha bussato alla porta della Juventus è l’Arsenal, anche se le ultime notizie fanno sapere che i Gunners siano sul punto di abbandonare questa pista per concentrarsi su un altro bomber. Stando a quanto riportato su X da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Germania, pare che i londinesi si siano lanciati su un forte attaccante che milita in Premier League.

Plettenberg, che cita come fonte il sito The Athletic, rivela che l’Arsenal stia tentando l’assalto a Alexander Isak del Newcastle. Il 25enne svedese è attualmente la prima scelta di Arteta per rinforzare l’attacco dei Gunners. Anche in questa stagione Isak sta mettendo in mostra tutte le sue eccellenti qualità in zona gol: in 25 presenze il bomber nordico ha già totalizzato 19 reti e 5 assist tra Premier League e EFL Cup.

Se davvero l’Arsenal andrà a caccia di Isak la Juve perderà un possibile acquirente per Dusan Vlahovic, che resta comunque monitorato da altri club esteri per giugno.