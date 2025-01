Addio rossonero: la Juve incassa senza sforzi

La Juve può esultare: nelle casse bianconere sta per arrivare una somma importante grazie alla cessione del rossonero.

La Juventus ha messo a segno ben tre colpi in questo calciomercato invernale – Alberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga – e l’impressione è che prima del ‘gong’ del 3 febbraio Cristiano Giuntoli riuscirà a regalare a Thiago Motta anche il tanto atteso difensore centrale di spessore.

Movimenti in entrata che il direttore sportivo bianconero ha dovuto necessariamente compiere per rimpolpare una rosa con qualche carenza che andava colmata. Tuttavia Giuntoli sta lavorando anche in uscita: dopo la separazione con capitan Danilo, tornato in Brasile, non è da escludere l’addio di Fagioli (il Marsiglia è in pressing), mentre per l’eventuale cessione di Cambiaso al Manchester City se ne parlerà probabilmente a giugno.

La Juve deve guardare molto attentamente ai conti e pertanto ha urgente bisogno anche di incassare. Proprio in queste ore è arrivata una notizia che può far felice la dirigenza bianconera: nelle casse del club torinese può infatti arrivare un bel gruzzoletto grazie a un’operazione di mercato che coinvolge un ex juventino.

Addio rossonero: tesoretto giunto, la Juve gongola

Si tratta del giovane difensore Dean Huijsen, che il Bournemouth ha prelevato la scorsa estate dalla Juventus per 15,2 milioni di euro più bonus. Il 19enne ispano-olandese ha conquistato sempre più spazio con le Cherries: nella recente vittoria per 5-0 contro il Nottingham Forest ha offerto una prestazione eccellente, confermando di essere ormai diventato uno dei pilastri difensivi della squadra e suscitando l’interesse dei big club europei.

Pare che addirittura il Real Madrid, sempre alla ricerca di giovani talenti, abbia messo nel mirino proprio Huijsen. Ma i Blancos non sono gli unici a sondare l’ex Juve: su di lui, come riportato dal sito Fichajes.net, ci sono anche Bayern Monaco e Chelsea. Una situazione su cui proprio la Juventus è molto attenta: i bianconeri possono infatti godere di una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Il Bournemouth, attualmente settimo in Premier League, non vuole lasciarlo partire a gennaio. Tuttavia, secondo fonti vicine al club inglese, nel suo contratto è prevista una clausola rescissoria che sarà valida dall’estate e che si aggirerebbe intorno ai 65 milioni di euro. I bianconeri farebbero a quel punto valere la percentuale del 10% sulla futura cessione stabilita la scorsa estate: se davvero qualche grande club europeo sborsasse quella cifra nelle casse della Juve entrerebbero 6,5 milioni di euro.