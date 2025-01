Allegri-Inter, annuncio choc: la scelta è stata fatta

Per la panchina dell’Inter, spunta il nome di Massimiliano Allegri: cosa succede davvero tra il tecnico livornese e i campioni d’Italia

La stagione calcistica è entrata nel vivo, con i grandi club a darsi battaglia in campo per i rispettivi obiettivi e per portare a casa, alla fine della stagione, successi importanti. Protagonisti, manco a dirlo, gli allenatori, che con le loro idee e la loro gestione possono risultare decisivi almeno quanto i giocatori. Al momento, fuori dalla bagarre, c’è un tecnico come Massimiliano Allegri, in attesa di tornare in gioco per una nuova avventura.

Il livornese è fermo dalla scorsa primavera, quando concluse il suo percorso con la Juventus. Da allora su di lui tanti rumours, nessuno dei quali si è concretizzato. Si era parlato di un possibile trasferimento imminente all’Al Ahli, in Arabia Saudita, pista che però non è decollata. L’interessamento della Saudi League sullo sfondo è presente in effetti da tempo, ma per adesso l’allenatore toscano vorrebbe, probabilmente, rimettersi in gioco in un campionato di primo livello.

Nei giorni scorsi, un’altra pista che ha acceso immediatamente la fantasia di tutti è stata quella che potrebbe vederlo all’Inter come erede di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino sta facendo davvero molto bene in nerazzurro, è pienamente in corsa per lo scudetto, per un importante bis rispetto alla passata stagione, ma anche per arrivare fino in fondo in Champions League, mettendo insieme numeri di tutto rispetto in tutte le competizioni. Tuttavia, non è detto che quello attuale non sia l’ultimo anno del suo ciclo interista. Su di lui tante società importanti di Premier League e stando alle indiscrezioni Marotta si sarebbe cautelato bloccando Allegri come sostituto.

Allegri all’Inter, niente di fatto: “Zero per cento di possibilità”, Inzaghi verso la conferma

Una ipotesi assai suggestiva, che però non troverebbe conferme. Anzi, sarebbero già in arrivo le prime smentite sul tema.

Secondo l’insider di mercato ‘Salt and Pepper’, molto attivo su ‘X’, ci sarebbe “lo zero per cento di possibilità per Allegri all’Inter“. Rispondendo ai commenti al di sotto del suo posto, l’insider ammette che un nome come quello del livornese sarebbe credibile per prendere il posto del tecnico campione d’Italia in carica, ma spiegando che la sensazione è che il percorso di Inzaghi all’Inter proseguirà ancora per un po’.