Infortunio grave e Juve nei guai: firma last minute

La Juventus proverà a rinforzare ancora la rosa di Motta. Un colpo sognato, però, sta per saltare: si inserisce una rivale.

Si preannuncia incandescente, per la Juventus, l’ultima settimana del mercato invernale. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dopo aver preso Alberto Costa, Randal Kolo Muani e Renato Veiga mira a rafforzare ulteriormente il reparto difensivo di Thiago Motta attraverso l’ingaggio di un centrale di comprovata qualità. Centrare l’obiettivo entro il 3 febbraio, però, non si preannuncia affatto facile alla luce delle numerose complicazioni emerse.

Il manager, in particolare, ha messo nel mirino David Hancko e Axel Disasi. Il 27enne, di proprietà del Feyenoord, ha già accettato il contratto fino al 2030 a 2.5 milioni netti più bonus messo sul piatto dalla Vecchia Signora e spinge affinché l’operazione si concluda presto. In stallo, invece, la trattativa con la società di Rotterdam che, pur aprendo all’idea di farlo partire subito, continua a chiedere oltre 30 milioni.

Una cifra, questa, al momento fuori dalla disponibilità di Giuntoli. Il quale ha tentato, senza particolare fortuna, di inserire a titolo di contropartita il cartellino di Facundo Gonzalez (attualmente in prestito proprio agli olandesi), così da ridurre l’esborso cash. Le interlocuzioni sono destinate a proseguire tuttavia gli ostacoli fin qui incontrati hanno obbligato Giuntoli a battere strade alternative. Una conduce al 26enne francese del Chelsea, utilizzato appena 6 volte in Premier League dall’allenatore Enzo Maresca.

Mercato Juventus, un colpo rischia di sfumare: si inserisce una rivale

Disasi è rimasto deluso dal poco spazio ricevuto in campionato e, di conseguenza, ha chiesto di poter cambiare aria così da tornare protagonista altrove. I ‘Blues’ appaiono disposti ad accontentarlo tramite una cessione a titolo temporaneo e di recente, durante i contatti riguardanti Veiga, lo hanno proposto alla Juventus. Torino, fino a qualche giorno fa, sembrava una destinazione possibile mentre ora le probabilità di veder sbarcare in Italia il classe 1998 rasentano lo zero. Il motivo è da ricercare nel blitz compiuto da un’altra formazione inglese.

Parliamo dell’Aston Villa, alla ricerca di un degno erede di Tyrone Mings (infortunatosi in maniera grave durante il match pareggiato domenica contro il West Ham). La scelta, stando a quanto riportato dal portale ‘Football Insider’, è ricaduta su Disasi che Unay Emery conosce bene. L’inserimento dei ‘Villains’ rappresenta una tegola inaspettata per Giuntoli che, salvo sorprese, sarà costretto a virare su Lloyd Kelly del Newcastle o Kevin Danso del Lens. Work in progress. Motta, intanto, attende notizie positive.