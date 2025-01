Reijnders al posto di Barella: Inter-Milan è già iniziata

Nel derby della Madonnina, uno dei confronti principali in campo sarà quello tra Reijnders e Barella: ma sui due centrocampisti c’è anche qualche risvolto di mercato

Settimana senza dubbio calcisticamente particolare, quella che stiamo vivendo. Di lungo avvicinamento ad appuntamenti fondamentali in campionato, di match europei decisivi per il percorso in Champions ed Europa League e contemporaneamente dedicata agli ultimi fuochi del calciomercato di gennaio. In campo e fuori, molti i temi di dibattito. A tenere banco, in particolare, il prossimo derby tra Inter e Milan, terza edizione stagionale della stracittadina milanese.

I due precedenti se li sono aggiudicati i rossoneri, che vanno a caccia di un eventuale tris che sarebbe importantissimo. Tra notevoli difficoltà e alti e bassi, il Diavolo sta provando a tenere botta in zona Champions ed è ancora lì a giocarsela. Imporsi ancora una volta nel derby, come avvenuto a settembre con Fonseca e come accaduto anche in Supercoppa italiana, potrebbe rilanciare definitivamente le ambizioni milaniste. Al contrario, l’Inter vuole riscatto e tre punti che sarebbero essenziali nel duello a distanza con il Napoli per la vetta della classifica.

Prima, per entrambe ci sarà un altro appuntamento fondamentale, quello dell’ultima giornata della prima fase di Champions, stasera, per entrare nelle prime otto e passare direttamente agli ottavi. La squadra di Conceicao e quella di Simone Inzaghi si appoggeranno ad alcuni dei loro principali riferimenti, Reijnders da una parte e Barella dall’altra. Un duello fondamentale, nel derby, per capire chi potrà prevalere in partita. Ma che si sposta a sorpresa anche sul calciomercato.

Calciomercato, Simeone sogna un centrocampista top per l’Atletico Madrid: Reijnders e Barella nel mirino e non solo

L’olandese e l’azzurro infatti sono finiti nel mirino dell’Atletico Madrid. Da tempo, i ‘Colchoneros’ pensano a un rinforzo di altissimo livello in mezzo al campo e i due nomi sono in cima alla lista di Diego Simeone.

Per la prossima stagione, il tecnico argentino chiede un investimento di altissimo profilo al suo club. Le cifre per accaparrarsi i due giocatori, superiori ai 50 milioni di euro, non spaventano l’Atletico, che può provarci sul serio. Un tentativo verrà fatto, secondo il portale di mercato iberico ‘Fichajes.net’. Gli altri nomi che sono nel mirino del club madrileno riguardano McAllister, Javi Guerra e Fabian Ruiz.