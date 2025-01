Simone Inzaghi se ne va: Marotta ha già preso il nuovo allenatore

Al termine della stagione potrebbero separarsi le strade dell’Inter e di Simone Inzaghi: Marotta ha già individuato il successore.

L’Inter prosegue la sua marcia sia in campionato che in Champions League. In Serie A i nerazzurri hanno risposto alla vittoria del Napoli contro la Juventus infliggendo un secco 4-0 al Lecce: la distanza dalla capolista resta sempre di tre punti, anche se Lautaro e soci devono ancora recuperare la gara di Firenze sospesa per il malore di Edoardo Bove.

Anche in Europa il rendimento dell’Inter è pienamente soddisfacente: i nerazzurri, impegnati nell’ultimo turno in casa contro il Monaco, sono a un passo dalla qualificazione agli ottavi senza passare per il playoff. Eppure, nonostante questo cammino così esaltante, non è da escludere che la prossima stagione si sieda un altro allenatore sulla panchina della Beneamata.

L’intesa di Simone Inzaghi con l’Inter scade infatti nel 2026 e molto difficilmente Marotta e il tecnico piacentino accetterebbero di cominciare una nuova stagione con un solo anno di contratto rimasto. La scorsa estate la dirigenza nerazzurra e l’ex tecnico della Lazio hanno esteso il precedente accordo, portandolo al 2026: ora però ci sono molte voci su una possibile separazione già nel 2025.

Rottura Inzaghi-Inter! Marotta ha già il nuovo tecnico

Simone Inzaghi è infatti considerato uno dei migliori allenatori d’Europa e sono tanti i big club a volerlo sulla propria panchina. L’Inter, al momento, appare tranquilla ma Marotta e Ausilio hanno già cominciato a guardarsi intorno: in caso di addio con il tecnico di Piacenza bisognerà trovare un sostituto all’altezza.

Secondo quanto affermato da Giovanni Albanese, giornalista di Sportitalia, il primo nome sul taccuino dei vertici interisti per il post-Inzaghi è Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese ha messo fine alla sua (seconda) esperienza alla Juve a maggio 2024, subito dopo aver portato a casa la Coppa Italia. Da quel momento in poi Allegri è stato accostato a diversi club, tra cui anche Milan e Roma, senza però alcun riscontro concreto.

Nei giorni scorsi si è parlato di un principio di accordo con l’Al-Ahli per la prossima stagione: il club della Saudi Pro League sarebbe pronto a garantire ad ‘Acciughina’ la bellezza di 20 milioni di euro a stagione per due anni. Tuttavia l’Inter può far saltare i piani dei sauditi: secondo Albanese il tecnico di Livorno avrebbe ‘rimbalzato’ il corteggiamento arabo proprio perché ci sarebbe l’opportunità nerazzurra. Tra Marotta e Allegri c’è un ottimo rapporto, basato sui grandi successi conseguiti in bianconero: il toscano può inoltre approfittare dell’occasione Inter per rifarsi sulla Juve che lo ha mandato via la scorsa estate per puntare su Thiago Motta.