Vlahovic-Retegui, lo ‘scambio’ in diretta tra Juve e Atalanta

Scambio tra Juventus e Atalanta, Vlahovic per Retegui: scambio in diretta, cosa sta succedendo

Per quanto Thiago Motta continui a negarlo, è chiaro che in casa Juventus ci sia, ormai da tempo, un caso Vlahovic. Ai margini del progetto tecnico dell’allenatore, nonostante sia il calciatore più pagato della rosa, l’attaccante serbo continua a essere al centro di mille voci di mercato, alcune al limite del fantasioso. Basti pensare alla provocazione rilasciata nelle ultime ore: si parla addirittura di uno scambio tra Vlahovic e Retegui.

Sgomberiamo il campo da equivoci. Un’operazione del genere, in questo momento storico, è totalmente infattibile. E non tanto per il fatto che Retegui si sta giocando qualcosa di importante, forse addirittura uno scudetto, con la maglia dell’Atalanta, quanto invece per le pretese economiche di Vlahovic, assolutamente lontane dai parametri di una società forte, sana, ma non in grado di sostenere certi ingaggi, come quella orobica.

Non ci sarà quindi alcuno scambio tra il centravanti della Nazionale italiana di Luciano Spalletti e il bomber serbo, alla ricerca di una dimensione che possa comunque rilanciarlo dopo l’ennesima stagione bianconera fatta di enormi delusioni. Ma nonostante questo c’è chi è convinto che una soluzione del genere rappresenterebbe per Vlahovic una grande svolta.

Vlahovic all’Atalanta per Retegui: bomba clamorosa, lo scambio fa discutere

A paventare un’ipotesi di questo tipo, non come indiscrezione di mercato ma come semplice ragionamento, è stato un ex giocatore che di gol se ne intendeva, e non poco: Bruno Giordano.

Intervenuto ai microfoni di 90° minuto, l’ex centravanti, tra le altre, di Napoli e Lazio, ha voluto analizzare quanto sta accadendo in queste settimane all’attaccante bianconero, e si è lasciato andare a una provocazione davvero clamorosa che ha messo spalle al muro Thiago Motta e tutti i suoi sostenitori.

“Secondo me se metti Retegui alla Juve di Motta non fa tutti questi gol“, ha sentenziato Giordano, aggiungendo: “Se invece metti Vlahovic all’Atalanta segna come e più dell’ex Genoa. Il problema è che la Juventus in questo momento costruisce molto meno della squadra di Gasperini“.

Parole che, oltre a rappresentare un attestato di stima innegabile per Dusan Vlahovic, inchiodano anche Motta alle sue responsabilità. Se la Juventus sta vivendo un momento di difficoltà, per molti è infatti anche e soprattutto responsabilità del tecnico.

Un allenatore che, se da un certo punto di vista ha fatto vedere passi in avanti sul piano del gioco, dall’altro si porta sulle spalle delle colpe innegabili, compresa quella di aver probabilmente chiuso in maniera definitiva il rapporto tra Vlahovic e la Juventus. Salvo ovviamente ribaltoni improvvisi nelle prossime settimane.