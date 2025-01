30 milioni e arriva il compagno di Kvaratskhelia: la Juve spiazza tutti

Fissata la cifra per il compagno di Kvaratskhelia, che può sbarcare alla Juve, e non solo, per circa 30 milioni di euro. Anche i bianconeri sono in corsa

Un georgiano ha lasciato la Serie A per accasarsi al PSG e un altro potrebbe fare il percorso inverso, non partendo da Parigi ma leggermente più a Sud. La Juventus è tra i club maggiormente interessati all’acquisto e insieme a lei ci sono anche altre squadre di livello.

Ci sono delle buone possibilità di vedere nel prossimo futuro un connazionale di Kvara in Serie A. La stella del Napoli ha deciso di sposare il progetto di Luis Enrique e di trasferirsi in Francia, dove troverà una serie di campioni giovani con i quali costruire una squadra davvero competitiva. Ovviamente i soldi messi sul piatto da Al-Khelaifi hanno fatto la differenza e questo non si può tralasciare ma bisognerà capire se effettivamente l’obiettivo Champions diventerà fattibile, dopo i molti investimenti fatti nel tempo.

Chi ha fatto il percorso inverso è invece Kolo Muani, preso dalla Juventus in prestito fino a giugno, con l’idea magari di prolungare la sua presenza a Torino. Il francese era chiuso dagli altri attaccanti della rosa di Luis Enrique e chiedeva più spazio. Con Vlahovic in partenza, però, lui potrebbe non essere l’unico nome in arrivo per Thiago Motta, alla ricerca di un altro centravanti, magari più di movimento.

Juventus e Roma chiedono informazioni per Mikautadze: il Lione vuole 30 milioni

Il nome che l’esperto di mercato turco, Ekrem Konur ha fatto su X in queste ore è quello di Georges Mikautadze, accostato proprio alla Juventus e non solo. Il compagno di nazionale di Kvara ha il passaporto francese e può arrivare non come extracomunitario.

Dopo aver disputato un ottimo Europeo la scorsa estate con la sua Georgia, in molti hanno messo gli occhi su di lui. Il Lione, proprietario del cartellino non naviga in buone acque dal punto di vista economico e per questo potrebbe dover vendere alcuni dei suoi gioielli (vedi Cherki seguito dall’Atalanta). Mikautadze viene valutato 30 milioni di euro e su di lui ci sono anche la Roma di Ranieri, che ha chiesto informazioni da tempo, il Siviglia, l’Everton e il Galatasaray. Una sorta di piccola asta per un giocatore che può far comodo davvero a molte squadre. Vedremo se alla fine sarà proprio la Juve a spuntarla e se soprattutto verranno abbassate le pretese economiche.