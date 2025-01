6 milioni in cassa al Milan, operazione last minute

Nelle casse del Milan arriva una bella iniezione di liquidità grazie ad un’operazione last minute che può fare la differenza: per Conceiçao potrebbe significare un nuovo acquisto

I rossoneri potrebbero giovarsi di un tesoretto di 6 milioni di euro per una cessione di un giocatore che al momento non è in rosa, ma sul quale conservano ancora dei diritti sulla futura rivendita. Soldi provvidenziali per aiutare Furlani e Moncada nella chiusura delle trattative.

Gli incastri di mercato in questi giorni possono essere decisivi per arrivare agli obiettivi prefissati. Il Milan sa perfettamente quella che è la principale necessità di Sergio Conceiçao, ovvero l’attaccante. Morata e Abraham non possono bastare per coprire il fabbisogno offensivo dei rossoneri, tra gol realizzati e prestazioni complessive. Serve qualcosa in più e il nome già individuato è quello di Santiago Gimenez, bomber del Feyenoord e della nazionale messicana. Gli olandesi non scendono però sotto i 40 milioni di euro di valutazione. Una cifra piuttosto alta che Ibrahimovic e Furlani stanno cercando di rivedere al ribasso.

Una mano per racimolare l’esborso cospicuo per il cartellino del centravanti potrebbe arrivare da una cessione all’Atalanta. Non si tratta di un giocatore attualmente presente nella rosa di Conceiçao, ma di un nome che potrebbe passare dal Monza a Bergamo. Gasperini ha bisogno di un rinforzo dopo l’infortunio di Lookman è ha puntato Daniel Maldini.

Il Milan guadagna “grazie” all’Atalanta: Daniel Maldini a Bergamo può fruttare 6 milioni

Maldini era finito già nel mirino della Dea per giugno, con una bozza di accordo con il Monza di Galliani per circa 12 milioni di euro. Il figlio d’arte potrebbe però anticipare la sua partenza per Bergamo già in questi giorni, viste le necessità atalantine. Il Milan è spettatore interessato, visto che al momento della cessione al Monza aveva mantenuto il 50% sulla futura rivendita.

Qualora la trattativa dovesse andare a buon fine, il Diavolo ricaverebbe 6 milioni di euro, una cifra non male da reinvestire immediatamente su Gimenez. Per Daniel Maldini l’Atalanta potrebbe essere una grande occasione per esplodere definitivamente, soprattutto gestito dalle mani sapienti di Gasperini, che specie con i ruoli offensivi è riuscito a valorizzare davvero tutti.

A Milanello aspettano il semaforo verde dei Percassi per chiudere l’operazione e incassare il tesoretto forse decisivo per arrivare al tanto agognato attaccante. Le prossime ore saranno decisive.