Allegri-Inter, è già pronto il primo colpo di mercato

Nel caso in cui Simone Inzaghi dovesse salutare l’Inter al termine del campionato in corso, il club avrebbe individuato in Massimiliano Allegri il sostituto ideale per la panchina.

Ci sarebbe già il primo nome inerente il calciomercato con il tecnico che avrebbe messo un giocatore in cima alla lista delle preferenze per sistemare la rosa.

Massimiliano Allegri è in attesa di una chiamata per tornare in pista dopo la separazione burrascosa con la Juventus avvenuta dopo la vittoria della scorsa Coppa Italia. Il tecnico sta studiando l’inglese per tenersi pronto ad un’avventura all’estero ma nelle ultime ore si fa concreta l’opportunità di vederlo alla guida dell’Inter se Simone Inzaghi dovesse salutare i nerazzurri. Il tecnico dei campioni d’Italia in carica piace e non poco a diverse squadre in Premier League oltre ad essere finito nella lista di PSG e Real Madrid. In caso di addio Allegri diventerebbe la prima scelta ed avrebbe già in mente chi portare in nerazzurro.

Calciomercato Inter, Allegri è già pronto a portare un suo fedelissimo

Se Massimiliano Allegri dovesse diventare il prossimo allenatore dell’Inter, i nerazzurri farebbero un tentativo per cercare di portare a Milano Adrien Rabiot. Il centrocampista è un pallino del tecnico livornese che, dopo averlo allenato a lungo alla Juventus, metterebbe il francese in cima alla lista dei suoi desideri per sistemare la rosa.

Classe 1995, Adrien Rabiot è passato a costo zero al Marsiglia all’inizio di questa stagione firmando un contratto di due anni con i transalpini. Sotto la guida di Roberto De Zerbi la squadra sta facendo molto bene trovandosi solamente alle spalle del PSG e vedendo alla portata la qualificazione diretta in Champions League. Se non dovesse arrivare l’accesso alla massima competizione continentale, il futuro dell’ex Juve potrebbe essere lontano da Marsiglia.

Dopo aver passato cinque anni con la maglia della Juventus, per Adrien Rabiot potrebbero quindi aprirsi di nuovo le porte della Serie A. Il tutto è strettamente legato a quello che sarà il futuro di Massimiliano Allegri così come a quello del Marsiglia stesso che, in caso di ritorno in Champions League, difficilmente vorrà privarsi di uno dei perni della formazione allenata da Roberto De Zerbi.

Gli ottimi rapporti tra il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta e Massimiliano Allegri potrebbero favorire l’arrivo del tecnico livornese sulla panchina dei nerazzurri. Un’opportunità che metterebbe l’allenatore nella condizione di guidare la terza grande del nostro campionato dopo Milan e Juventus cercando di andare a raggiungere la vittoria dello scudetto anche all’Inter.