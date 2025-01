Insulti pesantissimi, licenziato in tronco: “Follia assoluta”

Clamoroso quanto accaduto in seno al club granata: dopo la sconfitta nell’ultima di campionato è avvenuto il finimondo

Il personaggio in questione non è certo nuovo a controversie e polemiche. Ne sanno qualcosa i giocatori dell’Arezzo e la stessa società toscana – una delle tantissime squadre allenate in carriera dal vulcanico allenatore. Prima, nel novembre del 2014, dopo una gara persa contro l’Alessandria, il tecnico si rese protagonista di dichiarazioni tacciate di omofobia in conferenza stampa.

Poi, nell’ottobre del 2015, a seguito di una sconfitta in amichevole dell’Arezzo contro il Lucignano (squadra del campionato di Promozione Toscana), negli spogliatoi Ezio (per tutti Eziolino) Capuano apostrofò pesantemente i propri giocatori (accusati di scarso impegno) anche con minacce fisiche. Il video, diffuso su Internet, divenne immediatamente virale, scatenando un vero e proprio pandemonio mediatico e non solo.

Dopo aver derubricato il deplorevole episodio come una normale dialettica tra un allenatore e il suo gruppo squadra, Capuano pretese l’allontanamento del calciatore Sperotto, dapprima messo fuori rosa e poi licenziato dallo stesso club toscano.

Dopo una serie di stagioni relativamente tranquille – per quanto il personaggio sia spesso sul filo del rasoio col suo carattere poco diplomatico – ecco un nuovo fattaccio. Fresco fresco. Dopo la sconfitta di domenica scorsa sul campo della Juventus Next Gen per 2-0, l’attuale mister del Trapani è esploso. Le conseguenze, stavolta, sono state solo per lui.

Capuano licenziato dal Trapani: “Mai sentito in vita mia”

“La società FC Trapani 1905 comunica di aver sollevato dall’incarico per giusta causa mister Ezio Capuano. Ciò a seguito delle irriguardose condotte e delle gravi offese rivolte all’intero gruppo squadra, che ha chiesto all’unanimità l’esonero del tecnico granata“. Con questo scarno ma diretto comunicato il club siciliano, nella persona del suo presidente Valerio Antonini, ha assunto una decisione davvero forte. Motivata poi in alcuni tweet che lo stesso numero uno del club ha espresso su X.

A proposito del licenziamento del nativo di Salerno classe ’65, il patron del Trapani ha commentato senza troppi peli sulla lingua quanto accaduto sui suoi account social.

Sta uscendo il comunicato ufficiale;

Poi parlerò e racconterò in che situazione mi ha messo questo signore a 14 giorni dalla sfida con il Rimini; Passeremo ovviamente il tutto attraverso il collegio arbitrale . Mai sentito in vita mia ed in poche settimane quello che mi hanno… pic.twitter.com/RSaojQqxtI — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) January 28, 2025

Davvero incredibile l’episodio che ha coinvolto una società che, nonostante tutto, è ancora in piena corsa per la maxi griglia dei Playoff nel Girone C della Serie C. E con una semifinale di ritorno della Coppa Italia da disputare tra due settimane contro il Rimini.