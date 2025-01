Milan con un pugno di mosche in mano: se lo prende l’Inter

La dirigenza rossonera rischia di dover capitolare nella corsa al gioiello: occhio all’Inter, così Marotta può beffare definitivamente il Milan

Ci si avvicina a grandi passi al Derby della Madonnina e Inter e Milan vivono momenti decisamente differenti in campionato. I rossoneri sono in ritardo, lontani 5 lunghezze dal quarto posto e dalla zona Champions.

I ragazzi di Inzaghi, invece, restano in piena corsa per ripetere il capolavoro della scorsa stagione: lo Scudetto è ormai un affare a due tra i nerazzurri ed il Napoli dell’ex Conte. Ciò che accomuna le due squadre di Milano, però, è ovviamente anche il calciomercato. È già accaduto in passato che Inter e Milan si sfidassero per obiettivi comuni e che una volta l’una, una volta l’altra finissero per mettere a segno colpi di un certo spessore. Ecco, adesso la storia può ripetersi: ma andiamo con ordine.

Gennaio difficilmente sarà foriero di grandi firme, di nome importanti, illustri, costosi. Tutte le attenzioni, ad ormai una manciata di ore dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, sono proiettate all’estate. L’Inter avrà bisogno di 1-2 difensori, nell’ambito di uno svecchiamento necessario e con de Vrij che rischia seriamente di lasciare Appiano Gentile a parametro zero. Parallelamente in casa rossonera molto dipenderà dalla scelta dell’allenatore.

Se non dovesse essere confermato Conceicao, si parlerebbe di ennesima rivoluzione. È a centrocampo, però, che nerazzurri e rossoneri sembrano pronti a darsi battaglia: e per la dirigenza di Via Aldo Rossi stavolta è in arrivo una beffa davvero dolorosa.

Niente Milan: colpo Inter in Serie A

Inter e Milan in primo piano ma stavolta Beppe Marotta è pronto ad anticipare la concorrenza dei rossoneri per portarlo alla corte di Simone Inzaghi. Si parla di Samuele Ricci, tra i centrocampisti più chiacchierati della Serie A e apprezzatissimo dalle dirigenze delle milanesi.

Il 23enne di Pontedera è sotto contratto con il Torino fino al 30 giugno 2028. A questo punto della stagione si è parlato con grande insistenza di un colpo lampo del Milan che, addirittura in vista del derby, avrebbe potuto presentare Ricci ai tifosi rossoneri. Uno scenario che nelle scorse ore è stato anticipato dal giornalista Marco Cattaneo. In realtà, però, la dirigenza interista starebbe pensando a Ricci in vista dell’estate e se l’affare col Milan non dovesse andare in porto nei prossimi giorni, non è affatto da escludere un sorpasso della ‘Beneamata’. Anzi.

Simone Inzaghi dovrà rimpiazzare Kristjan Asllani che è palesemente fuori dai piani nerazzurri per la prossima stagione. E con le continue voci di mercato che riguardano Calhanoglu e Barella e che spaventano la tifoseria, è inevitabile correre in anticipo ai ripari per garantirsi un centrocampista di talento, italiano e già protagonista con la Nazionale di Spalletti. Cairo è pronto a chiedere 25-30 milioni di euro per il suo cartellino: il Milan, a questo punto, può rimanere a mani vuote.