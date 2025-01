Scontro Conceicao-Calabria, è arrivata la sentenza finale

Sentenza senza appello per l’indecoroso scontro tra Sergio Conçeicao e Davide Calabria andato in scena al termine di Milan-Parma

Un Diavolo sull’orlo di una crisi di nervi. Quanto accaduto al triplice fischio finale del match, a ‘San Siro’, contro il Parma certifica quello che si sapeva da tempo, cioè che il Milan è un’autentica polveriera.

Sono diventati virali e, quindi, hanno fatto il giro del mondo le immagini di Sergio Conçeicao che, su tutte le furie, rincorre Calabria, reo, agli occhi del tecnico lusitano, di aver mal digerito la sostituzione. E così la sofferta vittoria in rimonta contro i ducali passa in secondo piano rispetto all’indecorosa ‘resa dei conti’ tra l’ex tecnico del Porto e l’ex capitano rossonero.

In occasione della presentazione dell’ultimo arrivato a Milanello, l’ex Manchester City, Kyle Walker, il Senior Advisor per i settori amministrativo, sportivo e commerciale, Zlatan Ibrahimovic, ha provato a metterci una pezza: “Sono due vincenti, è normale, a me è successo 1.000 volte”. Tentativo che non ha sortito l’effetto sperato dal momento che un noto commentatore stigmatizza duramente il comportamento del tecnico portoghese.

Scontro Conceiçao-Calabria, la condanna di Paolo Paganini: “Una brutta scena”

Intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato.it’, Paolo Paganini, volto noto di Rai Sport, non poteva non dire la sua su Sergio Conceiçao che ha letteralmente perso al testa al termine del match col Parma vinto in rimonta e in extremis per 3-2.

“È stata una brutta scena, non da professionisti. Capisco l’adrenalina e la rabbia, ma doveva chiarirsi nello spogliatoio senza fare quella piazzata”, le parole del popolare giornalista della tv di Stato. Dunque, Paganini non fa sconti al tecnico lusitano anche perché quest’ultimo, frequentando gli stadi praticamente da tutta la vita (prima come calciatore e ora come allenatore), dovrebbe sapere che anche nel mondo del calcio i panni sporchi si lavano in famiglia, pardon, nello spogliatoio.

Insomma, una scena non edificante che ricorda molto il rabbioso striptease dell’ex tecnico della Juventus, Max Allegri, con il corollario degli insulti al Direttore di ‘Tuttosport’, Guido Vaciago, e l’allontanamento plateale dal podio della premiazione di Cristiano Giuntoli, in occasione della vittoriosa finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Non propriamente degli spot per il calcio italiano.

Comunque, Paolo Paganini, noto esperto di calciomercato, si è soffermato anche sui possibili movimenti di mercato del club di patron Gerry Cardinale. A suo avviso può riaprirsi la trattativa con la Juve per Tomori: “Il Milan potrebbe anche, nel finale, ripensare ad un discorso di cessione dell’inglese ai bianconeri per avere i soldi da investire con il Feyenoord per Gimenez, con gli olandesi che non scendono sotto i 40 milioni di euro di richiesta”.