Addio Inter con la clausola: vola al Real Madrid

Il club di Florentino Perez pronto allo scippo ai nerazzurri: colpo con la clausola, ecco il grande colpo che ha in mente il Real Madrid

Una serata da incorniciare quella che l’Inter ha vissuto in Champions League. Il 3-0 al Monaco ha dato prova di quanto i nerazzurri stiano bene e siano pronti ad arrivare al meglio al Derby della Madonnina: d’altronde la sfida al Milan è ormai dietro l’angolo.

Scudetto e Champions League, Simone Inzaghi quest’anno non vuole scegliere. La sua Inter potrebbe tentare di arrivare fino in fondo, nonostante la rosa nerazzurra qualche crepa l’abbia già mostrata. A partire dalla difesa dove, in ottica calciomercato, in vista della prossima stagione molto cambierà. Stefan de Vrij era e rimane in scadenza il 30 giugno 2025 ed il suo ventilato rinnovo con la ‘Beneamata’ non è ancora arrivato. Con Acerbi e Darmian la cui età avanza, sarà necessaria la firma di almeno un centrale di spessore internazionale che abbassi l’età media della retroguardia nerazzurra.

Un discorso che sa di rivoluzione riguarda pure l’attacco, visto che Arnautovic e Correa già da qualche settimana hanno le valigie in mano e sono pronti a cercare fortuna altrove. Il loro contratto scadrà il 30 giugno 2025 ed è per tale ragione che dalla trequarti in su, Marotta sta già cercando profili da Inter. In tal senso, però, non arrivano affatto buone notizie. Un nome che da diverse settimane circola negli ambienti nerazzurri potrebbe finire al Real Madrid: la beffa è servita.

Inter ko, sarà del Real: ecco le cifre

Il Real guarda al presente ma pure al futuro. Ed in questo scenario a farne le spese potrebbe essere l’Inter che da mesi ha messo in cima alla lista un talento che sta facendo grandi cose in Serie A. Il suo futuro, però, salvo clamorosi colpi di scena potrebbe essere al Real Madrid.

‘Fichajes.net’ sostiene infatti come la dirigenza del Real Madrid e lo stesso Florentino Perez siano rimasti estasiati dalle prestazioni di Nico Paz con la maglia del Como. È evidente come il 20enne argentino sia destinato a fare grandi cose in carriera ed il suo addio al Como, la prossima estate, pare inevitabile. Al giovane fantasista sta pensando l’Inter che è rimasta colpita dall’impatto di Paz sul calcio italiano. Occhio, però, perché il Real Madrid – che mantiene il 50% sugli incassi dell’eventuale cessione da parte del Como – potrebbe approfittare della clausola di riacquisto inserita nel contratto di Nico Paz.

In questo caso le ‘Merengues’, per evitare che altri club possano muoversi rapidamente e prendersi il gioiello del Como, giocherebbe d’anticipo approfittando di questa clausola di riacquisto per riportare a casa il giovane prodotto della Cantera madridista. Pochi mesi e sapremo la verità: intanto i tifosi dell’Inter già temono la beffa.