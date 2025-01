All in su Lautaro Martinez: è in pole per l’addio

Lautaro Martinez, nuovo allarme per l’Inter: l’argentino può salutare i campioni d’Italia, assalto in arrivo

Aveva concluso il 2024 con un lungo periodo di digiuno davvero insolito per lui, il peggiore della sua carriera, come aveva ammesso lui stesso. Lasciando intravedere però finalmente uno spiraglio per riprendere il rendimento che tutti gli conoscevano, con la rete al Cagliari nell’ultima gara dell’anno solare. Da lì, finalmente, l’Inter ha ritrovato il vero Lautaro Martinez, che ha dato spettacolo in questo mese di gennaio.

Siamo saliti, per l’argentino, a nove reti nelle ultime nove gare giocate, un rendimento finalmente in linea con il valore del calciatore, dal punto di vista tecnico e carismatico. Con la tripletta in Champions contro il Monaco a suggellare una brillante qualificazione diretta agli ottavi di finale, senza dover passare dagli spareggi di febbraio.

Con un ‘Toro’ così in forma tutto è possibile, l’Inter ringrazia e soprattutto si regala un po’ di respiro in un calendario tremendo, guardando avanti con grande fiducia al prossimo futuro. Tutto lo stato di forma dei nerazzurri, al netto di qualche assenza di troppo per infortunio, sembra ottimo e così, in campionato e in Europa, si può pensare davvero in grande. Lautaro, da parte sua, vuole riproporre i numeri stratosferici dello scorso anno e a questo punto appare in grado di farlo. Ma attenzione che non si tratti dell’ultimo anno in nerazzurro per il capitano.

Lautaro Martinez, riecco il Barcellona: il piano per portarlo via all’Inter

Tornano infatti le voci di mercato sul giocatore, con una pretendente d’eccellenza, che torna a bussare dopo diverse stagioni. Il Barcellona non ha mai smesso di pensare a Lautaro e intende riprovarci.

Prima della pandemia, i blaugrana erano intenzionati a mettere sul piatto una proposta da circa 110 milioni di euro. E forse, senza l’avvento del Covid, un’offerta simile, presentata nell’estate del 2020, sarebbe anche potuta andare a segno. Poi, è cambiato tutto dal punto di vista degli scenari socioeconomici e soprattutto Lautaro è diventato essenziale come non mai per l’Inter.

Blindato fino al 2029, si trova naturalmente benissimo in quel di Milano e non pensa necessariamente di andare via. Ma stando a ‘Elgoldigital’, in Spagna, il Barça intenderebbe mettere Lautaro al centro del nuovo progetto, dopo l’addio di Lewandowski, garantendogli un ingaggio top e pagando profumatamente l’Inter per il suo cartellino, tramite una serie di cessioni. Una Inter, chissà, in grado di rivincere il campionato e trionfare in Champions potrebbe a quel punto pensare a una rifondazione totale e anche Lautaro potrebbe pensare a una nuova avventura in un club prestigioso.