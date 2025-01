Araujo alla Juventus: ecco perché non è ancora finita

La Juventus può ancora provare a prendere Araujo dal Barcellona: l’indizio fa sperare i tifosi bianconeri.

La Juventus sta vivendo un momento davvero molto complicato. Dopo la prima sconfitta in campionato, arrivata al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte, i bianconeri sono finiti ko anche in Champions League contro il Benfica: i portoghesi si sono imposti 2-0 all’Allianz Stadium mettendo in evidenza tutte le difficoltà attuali della squadra allenata da Thiago Motta.

I tifosi sperano che i nuovi arrivi in questo mercato di gennaio possano dare una mano. Giuntoli ha infatti portato a Torino giocatori come Alberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga: tuttavia, specialmente dopo l’ennesimo infortunio difensivo (quello di Kalulu), la necessità di aggiungere un difensore centrale di spessore alla rosa appare fin troppo evidente.

Il calciomercato invernale chiude lunedì 3 febbraio e in molti sono convinti che entro quella data Thiago Motta potrà contare su un nuovo centrale difensivo. I nomi che circolano sono sempre gli stessi: da Todibo a Tomori, passando per Kelly e Danso. Tuttavia non è ancora chiusa una pista che negli ultimi giorni è parsa parecchio raffreddata.

Araujo è della Juventus! Colpaccio bianconero

Stiamo parlando di Ronald Araujo, difensore centrale del Barcellona che poche settimane fa sembrava davvero a un passo dal trasferimento in bianconero. Invece poi è arrivato il colpo di scena: non solo il difensore uruguaiano non si è mosso dalla Catalogna ma ha addirittura firmato il rinnovo di contratto con i blaugrana fino al 2031.

In questo modo il Barcellona è riuscito a evitare una possibile partenza a gennaio o in estate a un prezzo basso, dato che il contratto del giocatore scadeva nel 2026. Eppure la Juve non ha ancora perso le speranze di arrivare ad Araujo. Come riportato dal sito Diariogol.com, infatti, il club del presidente Laporta ha inserito una clausola progressiva che fa salire il prezzo del difensore stagione dopo stagione.

I club intenzionati ad acquistare Araujo la prossima estate dovranno sborsare 65 milioni di euro. Un’operazione che conviene fare subito, dato che già nell’estate 2026 la clausola del classe 1999 salirà a 80 milioni di euro. Proprio la presenza di questa clausola fa pensare a molti esperti di calciomercato che il rinnovo del contratto sia stata solo una mossa da parte del Barcellona per acconsentire alla partenza del difensore sudamericano ottenendo comunque un introito significativo. Resta da capire se la Juve vorrà davvero approfittarne: in questa sessione di mercato non si farà nulla, ma già a giugno Giuntoli potrebbe riprovarci.