Juve e Napoli, che vendetta: Hojlund al posto di Osimhen

Rasmus Hojlund al posto dell’ex idolo del ‘Maradona’ Victor Osimhen: ecco tutti i dettagli della vendetta del club partenopeo

Seconda sconfitta consecutiva per la Juventus. Dopo il ko, al ‘Maradona’, contro la capolista Napoli, la ‘Vecchia Signora’ esce con le ossa rotte, e tra i fischi dei tifosi bianconeri, dall’ultimo match della League Phase della Champions League.

All’Allianz Stadium finisce 2-0 per il Benfica, con i gol che portano le firme di Pavlidis, che dopo la tripletta al Barcellona si toglie la soddisfazione di segnare a un altro blasonato club, e di Kokcu. Un ko indolore in termini di classifica, in quanto i bianconeri avevano già staccato il pass per i play-off, ma che rischia di alzare ulteriormente la tensione in casa bianconera, già alta per un campionato non in linea con le ambizioni della dirigenza e dei supporter.

Umore diametralmente opposto all’ombra del Vesuvio visto che, come detto, gli uomini di Antonio Conte guardano tutti dall’alto, con il Direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, che potrebbe scippare agli acerrimi rivali bianconeri uno dei profili finiti nel loro mirino.

Manchester United, Rio Ferdinand consiglia Osimhen al posto di Hojlund

Nonostante abbia (finora) all’attivo 7 gol, di cui 2 in Premier League, in 28 apparizioni stagionali, l’ex atalantino Rasmus Hojlund è uno dei nomi più caldi di questo rush finale di calciomercato. Sulle sue tracce ci sono la Juventus e il Napoli che è alla ricerca di un attaccante in grado di far rifiatare Romelu Lukaku.

Ebbene, Rio Ferdinand, visto che Hojlund non sta rendendo secondo le aspettative, esorta il suo ex club, il Manchester United, a sostituire l’ex atalantino con l’ex idolo del ‘Maradona’ Victor Osimhen, attualmente in forza al Galatasaray, che, a dire dell’ex difensore, è ‘a un livello più alto‘ come, del resto, attestano i suoi (al momento) 130 gol in 243 presenze in carriera.

Prelevato nell’agosto del 2023 per 64 milioni di sterline che potrebbero salire a 72 milioni con i bonus, i Red Devils considerano l’attaccante danese un un investimento, tecnico ed economico, a lungo termine dato che Hojlund il prossimo 4 febbraio spegnerà 22 candeline.

Comunque, qualora il Manchester United decidesse di piombare sull’attaccante nigeriano, dovrebbe mettersi in fila dal momento che sulle sue tracce ci sono anche l’Arsenal, che ha la necessità di sostituire Gabriel Jesus, out per tutta la stagione a seguito della lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro, e il Chelsea senza contare che, come rivelato sempre da “teamtalk.com”, la scorsa settimana ci sono stati dei contatti tra l’entourage di Osimhen e il Paris Saint-Germain che lo ha a lungo corteggiato la scorsa estate.

Staremo a vedere l’evoluzione di questo interessante incastro di mercato, con il Napoli che potrebbe sgambettare la “Vecchia Signora” nel duello per ingaggiare Rasmus Hojlund.