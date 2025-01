Nuovo scambio con la Roma: il Milan chiude col botto

Possibile nuovo scambio di mercato tra Milan e Roma con i giallorossi che hanno fatto una nuova proposta ai rossoneri per chiudere un’operazione.

Milan e Roma potrebbero chiudere un nuovo scambio di mercato dopo quello che ha visto come protagonisti Abraham e Saelemaekers durante la fine della scorsa estate.

C’è grande delusione in casa Milan per la sconfitta di Zagabria che ha ufficialmente estromesso i rossoneri dalle prime otto del girone di Champions League con la squadra di Sergio Conceicao che sarà costretta ad affrontare i playoff. Mancano ormai poche ore alla chiusura del calciomercato con i rossoneri che sono alla ricerca dei rinforzi da regalare al tecnico portoghese anche se, senza l’entrata derivante dalla qualificazione agli ottavi, ora sarà più complicato andare ad accontentare le richieste degli altri club. Nel frattempo la Roma si è fatta avanti con i rossoneri per cercare di chiudere un nuovo scambio di prestiti andando ad accontentare le richieste di Claudio Ranieri.

Calciomercato, la Roma propone un nuovo scambio al Milan

Secondo quanto affermato da Calciomercato.it la Roma avrebbe messo sul piatto una nuova offerta al Milan proponendo uno scambio di prestiti tra Bryan Cristante e Noah Okafor.

Il centrocampista giallorosso ha perso spazio alla corte di Claudio Ranieri e potrebbe fare comodo a Sergio Conceicao con i rossoneri che hanno gli uomini contati in mezzo al campo. Cristante, tra l’altro, sarebbe fondamentale per il Milan anche in ottica liste considerato il fatto che il classe 1995 è cresciuto proprio nelle giovanili rossonere prima di cominciare il suo lungo girovagare che lo ha visto dapprima al Benfica per poi giungere alla Roma attraverso l’Atalanta.

Okafor è da tempo nella lista dei cedibili del Milan che aveva chiuso un accordo con il Lipsia che successivamente ha deciso di non ufficializzare l’affare per via dell’esito delle visite mediche. L’attaccante svizzero potrebbe rappresentare una valida alternativa per l’attacco giallorosso con il classe 2000 che potrebbe agire sia da prima punta che da seconda punta nella formazione di Claudio Ranieri.

Un affare che andrebbe quindi ad accontentare le richieste dei due allenatori che potrebbero trovare a propria disposizione delle nuove pedine funzionali a sistemare gli organici. Nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi contatti tra le parti con i capitolini pronti a fare un nuovo tentativo per l’ex Salisburgo, seguito con interesse anche durante la fine dello scorso calciomercato estivo.