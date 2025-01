Simeone sgambetta il Milan prima del derby: è l’obiettivo numero 1

Sono ore frenetiche in casa Milan. In attesa di novità su Gimenez, l’inserimento dell’Atletico Madrid spaventa i rossoneri

Ultimi tre giorni di mercato a dir poco frenetici per il Milan che ha in ballo varie trattative da concludere sia in entrata che in uscita.

Sono ore decisive per Santiago Gimenez. Il Milan è in pressing costante sul Feyenoord per provare a chiudere quello che è diventato un autentico tormentone di mercato. L’ok degli olandesi non è ancora arrivato e blocca anche la concomitante cessione di Morata per il quale è stato raggiunto un’intesa con il Galatasaray sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

Oltre a Morata, il Milan dovrebbe salutare altri due giocatori ovvero Francesco Camarda, destinato un prestito di 18 mesi con il Monza, e Fikayo Tomori sul quale è in pressing il Tottenham. Nel caso del difensore inglese, i rossoneri puntano a una cessione a titolo definitivo alla stregua di quanto sarebbe avvenuto con l’eventuale approdo di Tomori alla Juventus, trattativa che ha animato la prima parte del mercato invernale rossonero per poi concludersi con un nulla di fatto.

Milan, si inserisce l’Atletico Madrid: è l’obiettivo numero uno

Non si muoverà assolutamente dal Milan a gennaio, Tijjani Reijnders. L’olandese è stato uno delle poche note liete nella prima parte di stagione del Milan. Lo conferma lo score davvero notevole di 10 gol e 3 assist messi a referto dall’olandese in tutte le competizioni. Prestazioni le sue che hanno inevitabilmente attirato le attenzioni di alcuni top club, pronti a fiondarsi su un centrocampista moderno e completo che il Milan ha ulteriormente valorizzato a un anno di distanza dal suo arrivo dall’Az Alkmaar.

Più fonti hanno riportato l’interessamento del Manchester City per Reijnders, profilo individuato da Guardiola per rimpiazzare De Bryune in caso di addio del belga in scadenza di contratto tra sei mesi. Oltre ai Citizens, sulle tracce dell’olandese ci sarebbe anche l’Atletico Madrid.

Lo riporta su X, il collega Marco Varini stando al quale Simeone è rimasto impressionato dalla creatività e dalle doti del rossonero che darebbe ulteriore stabilità al suo centrocampo. L’interesse dell’Atletico Madrid è un altro campanello d’allarme per il Milan che può azzerare le attenzioni delle pretendenti sul suo gioiello solo in un modo ovvero il prolungamento di contratto attualmente in scadenza nel 2028.

Le trattative sembravano a buon punto fino a un mese fa ma l’attesa bianca non è ancora arrivata. Se non ci dovesse essere nei prossimi mesi, di certo non ci stupiremo se Reijnders diventasse uno dei centrocampisti più ambiti nella prossima sessione estiva di calciomercato con offerte in grado davvero di far vacillare i rossoneri.