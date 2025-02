Altro che Inter, non se ne fa più nulla: torna a casa

L’Inter ha cominciato a riflettere sulle prossime operazioni da concretizzare in estate. Il colpo sognato, però, sta per sfumare: il motivo.

Ha cominciato a ragionare in prospettiva futura l’Inter. I nerazzurri, alla luce dell’ottima stagione fin qui vissuta, hanno infatti deciso di restare sostanzialmente immobili nel mercato invernale (vicino l’acquisto di Nicola Zalewski al posto di Tajon Buchanan passato al Villarreal) così da concentrarsi sulle operazioni da concretizzare in estate. Il club, nell’occasione, punterà soprattutto a rafforzare il reparto offensivo regalando a Simone Inzaghi nuovi elementi di estro e comprovata qualità.

Diversi i profili vagliati dal presidente Giuseppe Marotta, il cui preferito risponde al nome di Nico Paz. Il 20enne spagnolo naturalizzato argentino non ha avuto alcun problema ad adattarsi nel Como, al punto da diventare il principale trascinatore della formazione allenata da Cesc Fabregas. A confermarlo sono i numeri: 5 reti e 4 assist in 20 presenze complessive, di cui 16 da titolare. Un ottimo bottino, ulteriormente impreziosito dalle numerose prestazioni positive offerte all’interno del rettangolo di gioco.

I Campioni d’Italia si sono iscritti alla corsa, attratti dall’idea di poter aggiungere un talento in rampa di lancio dal futuro assicurato. Già scattati i contatti tra le società, finalizzati a gettare le basi della trattativa resa, però, complicata dal probabile inserimento del Real Madrid. Le Merengues infatti, nell’ambito dell’accordo stipulato lo scorso agosto, che ha consentito al classe 2004 di sbarcare in riva al lago in prestito, si sono garantiti un diritto di recompra fissato a 9 milioni.

Mercato Inter, si allontana il colpo più sognato: l’obiettivo torna a casa

La dirigenza spagnola, in questi mesi, ha seguito da vicino il rendimento di Nico Paz prendendo nota degli evidenti progressi compiuti sia a livello tecnico che caratteriale. Stando a quanto riportato dal portale ‘Fichajes.net’, le probabilità che il trequartista torni in patria sono elevate. L’Inter, dal canto suo, non si considera battuta e, a breve, tornerà a farsi in avanti con l’obiettivo di convincere il giocatore a rimanere in Italia e sbarcare alla corte di Simone Inzaghi che, nel frattempo, ha espresso pieno gradimento nei confronti di Nico Paz.

A fargli spazio in rosa sarà Joaqun Correa, in scadenza il 30 giugno. Il rinnovo dell’ex Lazio non rientra nei piani dell’Inter, intenzionata a ringiovanire il reparto offensivo e a lasciare libero l’attaccante di trovare una sistemazione alternativa a parametro zero. La stessa sorte, poi, toccherà a Marko Arnautovic anche lui legato ai colori nerazzurri per altri 6 mesi. Marotta ha deciso: servono energie fresche per continuare ad essere competitivi ai livelli più alti.